Том Круз известен своими экстремальными трюками в кино, и это выступление станет еще одним доказательством его отваги и профессионализма. Он неоднократно покорял зрителей своей готовностью участвовать в самых рискованных сценах, и теперь он продемонстрирует это на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024.

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Том Круз прыгнет с парашютом на церемонии закрытия Олимпиады в Париже: подробности

Часть церемонии закрытия Олимпийских игр, которая будет проходить в Лос-Анджелесе, организовывает компания Fulwell 73, основанная ведущим Джеймсом Корденом. Эта компания отвечает за создание незабываемого шоу, сочетая заранее снятые материалы с живыми элементами. Такое сочетание обещает исключительный и инновационный формат подобных мероприятий.

Голливудский актер Том Круз также посетил Олимпийские игры. Он посмотрел квалификацию художественных гимнасток и соревнования по плаванию.

После соревнований актер поделился своими впечатлениями с Reuters.

Это замечательно. Замечательные истории, замечательные спортсмены. Это невероятно то, что они делают, ощущение выполненного долга,

– отметил Том Круз.

Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр состоится 11 августа и будет проведена одновременно в Париже и Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес уже активно готовится к проведению XXXIV летних Олимпийских игр, которые состоятся через несколько лет.