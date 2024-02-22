На днях в сети гудели разговоры о том, насколько серьезные отношения у этой пары, поскольку Том Круз даже решился познакомиться с детьми экс-возлюбленной из России. Впрочем, похоже, что-то пошло не так.

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Том Круз охладел к роману с 36-летней девушкой

Разрыв отношений произошел практически сразу после того, как голливудский актер познакомился с детьми россиянки, а таблоиды распространили слухи о его серьезных намерениях. Друзья знаменитости сообщают, что именно Том решил прекратить отношения с Хайровой.

61-летний Круз в конце концов охладел к 36-летней Эльсине, но захотел остаться друзьями, особенно с учетом того, что они оба проживают в Лондоне в одном доме.

Закончить все на плохой ноте было бы неудобно, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Между ними нет никаких обид, и для Тома их отношения просто пошли своим чередом,

– рассказали друзья актера.

Отношения Тома Круза с Эльсиной Хайровой: что известно

Том Круз познакомился с разведенной миллионершей Хайровой во время одного из своих эксклюзивных воскресных чаепитий в собственном пентхаусе в Гайд-парке в Лондоне. Они до последнего пытались сохранять конфиденциальность относительно своих отношений.

Сначала в сети появились слухи об их отношениях, которые подтвердились. Впоследствии о знакомство Тома Круза с детьми экс-возлюбленной и его серьезные намерения. А теперь история большой любви закончилась.