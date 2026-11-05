80-летнего Томми Ли Джонса заметили с женой: как сейчас выглядит звезда "Людей в черном"

80-летний Томми Ли Джонс, известный по фильму "Люди в черном", устроил романтический вечер со своей женой, 62-летней Дон Лорел-Джонс. И все это без красной дорожки, вспышек фотокамер и лишней голливудской показухи.

3 ноября супругов заметили в Западном Голливуде, где они ужинали в итальянском ресторане Madeo. Как сообщает Page Six, влюбленные провели в заведении почти два часа, а фотографы застали их, когда они ждали машину.

Что известно о жене Томми Ли Джонса

Томми Ли Джонс и Дон Лорел-Джонс / Фото BACKGRID



История любви пары началась еще в 1995 году на съемках телевизионного фильма "Славные старые парни" (The Good Old Boys). Тогда Дон работала ассистенткой оператора, а Джонс исполнял главную роль.

В марте 2001 года они поженились на частной церемонии в Сан-Антонио. С тех пор супруги стараются держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.



Томми Ли Джонс и Дон Лорел-Джонс / Фото BACKGRID



Большую часть времени актер и его жена проводят на ранчо в Техасе или в своем поместье с полем для поло недалеко от Буэнос-Айреса в Аргентине.

Несмотря на почтенный возраст, Томми Ли Джонс продолжает сниматься. А вот светские мероприятия, похоже, до сих пор не входят в список его любимых развлечений.

Напомним, не так давно актер потерял свою дочь. Трагедия произошла в начале этого года.