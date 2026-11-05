80-річного Томмі Лі Джонса помітили з дружиною: як зараз виглядає зірка "Людей у чорному"

Фільм "Людми в чорному" / Фото imdb
80-річний Томмі Лі Джонс, відомий за фільмом "Люди у чорному", влаштував романтичний вечір зі своєю дружиною, 62-річною Дон Лорел-Джонс. І все це без червоної доріжки, спалахів камер та зайвої голлівудської показухи.
3 листопада подружжя помітили у Західному Голлівуді, де вони вечеряли в італійському ресторані Madeo. Як повідомляє Page Six, закохані провели в закладі майже дві години, а фотографи заскочили їх, коли вони чекали на автомобіль.
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Томмі Лі Джонс та Дон Лорел-Джонс / Фото BACKGRID
Історія кохання пари почалася ще 1995 року на зйомках телевізійного фільму "Славні старі хлопці" (The Good Old Boys). Тоді Дон працювала асистенткою оператора, а Джонс виконував головну роль.
У березні 2001 року вони одружилися на приватній церемонії в Сан-Антоніо. Відтоді подружжя намагається тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей.
Томмі Лі Джонс та Дон Лорел-Джонс / Фото BACKGRID
Більшу частину часу актор і його дружина проводять на ранчо в Техасі або у своєму маєтку з полем для поло неподалік Буенос-Айреса в Аргентині.
Попри поважний вік, Томмі Лі Джонс продовжує зніматися. А от світські заходи, схоже, досі не входять до списку його улюблених розваг.
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Нагадаємо, не так давно актор втратив свою доньку. Трагедія сталась на початку цього року.
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