"Люди в черном с нами": оскароносный Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам

Американец Томми Ли Джонс, известный по роли в фильме "Люди в черном", записал видеообращение к украинцам. Он выразил свое восхищение украинским народом.

Видеообращение актера появилось в инстаграме United24. Украинцы в комментариях поблагодарили актера за его творчество и мощную поддержку Украины.

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Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам

Томми Ли Джонс – американский актер, неоднократный обладатель премии Оскар и Золотого глобуса, в частности, в 1993 году. Начал свою карьеру как актер в разных театрах, в частности, на Бродвее. Его первый значимый фильмовый дебют был в фильме "История любви" в 1970 году, где он сыграл одну из главных ролей.

Я глубоко восхищаюсь вашей силой, мужеством и стойким сопротивлением этому варварскому вторжению в вашу мирную страну. Ваша забота друг о друге растрогала мир. Вы демонстрируете миру силу любви. Ненависть на вашем пороге не задержится надолго. Ей не выжить. Да благословит и хранит вас Бог,

– сказал Томми Ли Джонс.

Актер Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам: смотрите видео

Любопытно, что сам актер является ветераном Вьетнамской войны. Он служил в Военно-морских силах США в период с 1969 по 1972 год. Кроме того, Томми Ли Джонс всегда был участником различных благотворительных акций.

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