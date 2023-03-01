"Люди в черном с нами": оскароносный Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам
Источник:United24
Американец Томми Ли Джонс, известный по роли в фильме "Люди в черном", записал видеообращение к украинцам. Он выразил свое восхищение украинским народом.
Видеообращение актера появилось в инстаграме United24. Украинцы в комментариях поблагодарили актера за его творчество и мощную поддержку Украины.
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Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам
Томми Ли Джонс – американский актер, неоднократный обладатель премии Оскар и Золотого глобуса, в частности, в 1993 году. Начал свою карьеру как актер в разных театрах, в частности, на Бродвее. Его первый значимый фильмовый дебют был в фильме "История любви" в 1970 году, где он сыграл одну из главных ролей.
Я глубоко восхищаюсь вашей силой, мужеством и стойким сопротивлением этому варварскому вторжению в вашу мирную страну. Ваша забота друг о друге растрогала мир. Вы демонстрируете миру силу любви. Ненависть на вашем пороге не задержится надолго. Ей не выжить. Да благословит и хранит вас Бог,
– сказал Томми Ли Джонс.
Актер Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам: смотрите видео
Любопытно, что сам актер является ветераном Вьетнамской войны. Он служил в Военно-морских силах США в период с 1969 по 1972 год. Кроме того, Томми Ли Джонс всегда был участником различных благотворительных акций.
Реакция сети
- "Я согласен. Украинский народ и его президент дали мне самую большую надежду, которую я когда-то имел для мира. Ничего, кроме любви и восхищения к ним".
- "Какое хорошее и верное послание"
- "Еще одна причина любить его не только как актера. Спасибо, сэр"
- "Сильные слова поддержки"
- "Слава Украине"
- "Люди в черном с нами".