10 романтических комедий, которые безупречно подойдут ко Дню Валентина

Если вы хотите создать особую романтическую атмосферу на День влюбленных, предлагаем посмотреть тематический фильм. А что может быть лучше комедий, которые соединят трогательную историю пары и юмор.

Просмотр романтических лент на День святого Валентина уже стал своеобразной традицией для всех киноманов. И, пожалуй, все из-за атмосферы, которую создает этот праздник. Ведь даже если вы не в паре, ничто не помешает посмотреть курьезную комедию об отношениях. В День влюбленных 24 Канал собрал одни из лучших комедий Голливуда, которые смогут вас рассмешить. В подборке можно найти как культовые фильмы, так и новинки кино, которые уже понравились зрителям.

Смотрите также 4 лучшие романтические комедии для игривого настроения

"Кейт и Лео"

Год: 2001

Рейтинг IMDb: 6.4

Найти свою любовь в большом городе иногда удается всего за минуту. Так случилось и у успешного менеджера в рекламном агентстве Кейт, которая живет по соседству с бывшим парнем, который не прекращает ее донимать экспериментами с путешествиями во времени. Все кажется выдумкой, пока в будущее не пришел герцог Леопольд. Кейт сразу же влюбляется в красавца, не зная какие курьезы и испытания ждут ее.

Эта романтическая комедия подарит зрителям не только порцию юмора, но и поможет осознать, что настоящие чувства могут преодолеть немало трудностей.

"Кейт и Лео": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Бриджит Джонс"

Год: 2001

Рейтинг IMDb: 6.7

Женщина за 30, у которой нет серьезных отношений и еще не планирует идти к алтарю – это нормально. И авторы фильма "Дневник Бриджит Джонс" решили показать это в невероятной комедии.

По сюжету, Бриджит решила наладить свою жизнь и вести дневник, куда будет записывать все победы и провалы. Но найти свою настоящую любовь не так просто, как думала она. С одной стороны, Бриджит влюблена в своего руководителя Дэниэла, а с другой – за ней ухаживает скромняга Марк. Поэтому главную героиню ждут замечательные романтические приключения, от которых зрители не смогут сдержать смех.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Укрощение строптивого"

Год: 1980

Рейтинг IMDb: 7.7

А если вы хотите до слез посмеяться, тогда выберите "Укрощение строптивого". Итальянская комедия уже стала любимой для миллионов киноманов, поэтому и получила высокую оценку от зрителей.

В центре сюжета предстанет фермер Элия, который не ищет себе вторую половинку. Он занимается своим бизнесом и наслаждается рабочими буднями в деревне. Однако случай судьбы меняет его гармонию: молодая красавица Лиза проводит ночь в его доме и пытается найти общий язык с ворчливым мужчиной. Но покорить Элию – задача не из простых, поэтому Лизе придется пережить не один день, полный забавных приключений.

"Укрощение строптивого": смотрите онлайн трейлер фильма

"Замуж в високосный год"

Год: 2010

Рейтинг IMDb: 6.5

Но что делать, если любимый так и не решается признаться? Брать инициативу в свои руки! Так решила главная героиня комедии "Замуж в високосный год" Анна Брейди. Она – успешная бостонская дизайнер интерьеров, у которой есть все, кроме желаемого кольца и статуса жены. Поэтому когда ее парень дарит серьги вместо обручального кольца, она решает воплотить ирландскую традицию и самой признаться 29 февраля. Однако все пошло не по плану, а добраться в Дублин ей помогает незнакомец. И кто знает, возможно, любовь всей ее жизни была совсем не в Бостоне.

"Замуж в високосный год": смотрите онлайн трейлер фильма

"Предложение"

Год: 2009

Рейтинг IMDb: 6.7

Проявила инициативу и главная героиня комедии "Предложение". Однако Маргарет отнюдь не была влюбленной, а просто пыталась всеми способами остаться в стране. Поэтому женщина предлагает своему ассистенту Эндрю пожениться. Но парочка не знала, что возможные фиктивные браки проходят тщательную проверку, поэтому им нужно всех убедить, что чувства являются реальными и взаимными.

"Предложение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как избавиться от парня за 10 дней"

Год: 2003

Рейтинг IMDb: 6.4

Журналистка Энди Андерсон стремится писать на значимые для общества темы. И она получит такую возможность, если подготовит статью о трудностях отношений. Энди выбирает на вечеринке свою "жертву" – рекламщика Бенджамина. Но девушка, которая должна сделать все, чтобы ее бросили через 10 дней, не знает, что ее избранник заключил кардинально другое пари.

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите онлайн трейлер фильма

"Метод Хитча"

Год: 2005

Рейтинг IMDb: 6.6

Если вы поклонники творчества непревзойденного Уилла Смита, тогда комедия "Метод Хитча" – идеальный выбор на День Валентина. Лента расскажет о мужчине, у которого необычная работа. Алекс Хитченс помогает другим мужчинам завоевать сердце женщин. Однако соглашается на дело он только после того, как убедится, что его клиент на самом деле влюблен. И в работе ему нет равных, пока в жизни самого Хитча не появляется журналистка Сара. Поэтому ждите, что этот уверенный в себе главный герой будет далеко не идеальным в общении с красавицей.

"Метод Хитча": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отпуск по обмену"

Год: 2006

Рейтинг IMDb: 6.9

Своеобразной классикой на День влюбленных является фильм "Отпуск по обмену". Здесь две главные героини, которые разочаровались в любви, решают сбежать от проблем, поселившись в чужом доме. Таким образом Аманда приезжает в городок в Великобритании, а Айрис – в Лос-Анджелес. Каждую ждут свои приключения, которые приведут к любимому мужчине.

"Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумно богатые азиаты"

Год: 2018

Рейтинг IMDb: 6.9

Казалось бы, сказку о Золушке уже давно использовали в Голливуде. Однако "Безумно богатые азиаты" смогут поразить картинкой даже опытных киноманов.

По сюжету, профессор экономики Рэйчел встречается с красавцем Ником, не подозревая, что его семья – одна из самых богатых в Сингапуре. Однако свадьба родственников парня все кардинально меняет. Рейчел должна быстро изучить традиции богачей, этикет на всех вечеринках и, конечно, различать, кто является подругой, а кто – соперницей. И без курьезов здесь не обойдется.

"Безумно богатые азиаты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дэдпул"

Год: 2016

Рейтинг IMDb: 8.0

Но если вы не в восторге от типичных комедий о любви, выберите "Дэдпул". Этот фильм соединил захватывающий экшн, сюжет супергеройских фильмов и, конечно же, тему любви.

Уэйд Уилсон – бывший военный, после встречи любимой девушки узнает, что болен раком. Будучи при смерти, он соглашается принять участие в эксперименте и стать супергероем. Однако из-за шуток Уэйду обезображивают лицо, а главной его силой становится регенерация. И все бы ничего, если бы его любимая Ванесса не оказалась в опасности, а Уэйду пришлось противостоять армии бойцов и мутантов.

Лента заставит каждого смеяться до слез. А после просмотра 1 части киноманы смогут посмотреть фильм "Дэдпул 2".

"Дэдпул": смотрите онлайн трейлер фильма