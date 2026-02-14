10 романтических комедий, которые безупречно подойдут ко Дню Валентина
- 24 Канал собрал список из 10 романтических комедий, идеально подходящих для просмотра в День влюбленных.
- В список вошли такие фильмы, как "Кейт и Лео", "Дневник Бриджит Джонс", "Укрощение строптивого" и другие.
Если вы хотите создать особую романтическую атмосферу на День влюбленных, предлагаем посмотреть тематический фильм. А что может быть лучше комедий, которые соединят трогательную историю пары и юмор.
Просмотр романтических лент на День святого Валентина уже стал своеобразной традицией для всех киноманов. И, пожалуй, все из-за атмосферы, которую создает этот праздник. Ведь даже если вы не в паре, ничто не помешает посмотреть курьезную комедию об отношениях. В День влюбленных 24 Канал собрал одни из лучших комедий Голливуда, которые смогут вас рассмешить. В подборке можно найти как культовые фильмы, так и новинки кино, которые уже понравились зрителям.
"Кейт и Лео"
Год: 2001
Рейтинг IMDb: 6.4
Найти свою любовь в большом городе иногда удается всего за минуту. Так случилось и у успешного менеджера в рекламном агентстве Кейт, которая живет по соседству с бывшим парнем, который не прекращает ее донимать экспериментами с путешествиями во времени. Все кажется выдумкой, пока в будущее не пришел герцог Леопольд. Кейт сразу же влюбляется в красавца, не зная какие курьезы и испытания ждут ее.
Эта романтическая комедия подарит зрителям не только порцию юмора, но и поможет осознать, что настоящие чувства могут преодолеть немало трудностей.
"Кейт и Лео": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дневник Бриджит Джонс"
Год: 2001
Рейтинг IMDb: 6.7
Женщина за 30, у которой нет серьезных отношений и еще не планирует идти к алтарю – это нормально. И авторы фильма "Дневник Бриджит Джонс" решили показать это в невероятной комедии.
По сюжету, Бриджит решила наладить свою жизнь и вести дневник, куда будет записывать все победы и провалы. Но найти свою настоящую любовь не так просто, как думала она. С одной стороны, Бриджит влюблена в своего руководителя Дэниэла, а с другой – за ней ухаживает скромняга Марк. Поэтому главную героиню ждут замечательные романтические приключения, от которых зрители не смогут сдержать смех.
"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма
"Укрощение строптивого"
Год: 1980
Рейтинг IMDb: 7.7
А если вы хотите до слез посмеяться, тогда выберите "Укрощение строптивого". Итальянская комедия уже стала любимой для миллионов киноманов, поэтому и получила высокую оценку от зрителей.
В центре сюжета предстанет фермер Элия, который не ищет себе вторую половинку. Он занимается своим бизнесом и наслаждается рабочими буднями в деревне. Однако случай судьбы меняет его гармонию: молодая красавица Лиза проводит ночь в его доме и пытается найти общий язык с ворчливым мужчиной. Но покорить Элию – задача не из простых, поэтому Лизе придется пережить не один день, полный забавных приключений.
"Укрощение строптивого": смотрите онлайн трейлер фильма
"Замуж в високосный год"
Год: 2010
Рейтинг IMDb: 6.5
Но что делать, если любимый так и не решается признаться? Брать инициативу в свои руки! Так решила главная героиня комедии "Замуж в високосный год" Анна Брейди. Она – успешная бостонская дизайнер интерьеров, у которой есть все, кроме желаемого кольца и статуса жены. Поэтому когда ее парень дарит серьги вместо обручального кольца, она решает воплотить ирландскую традицию и самой признаться 29 февраля. Однако все пошло не по плану, а добраться в Дублин ей помогает незнакомец. И кто знает, возможно, любовь всей ее жизни была совсем не в Бостоне.
"Замуж в високосный год": смотрите онлайн трейлер фильма
"Предложение"
Год: 2009
Рейтинг IMDb: 6.7
Проявила инициативу и главная героиня комедии "Предложение". Однако Маргарет отнюдь не была влюбленной, а просто пыталась всеми способами остаться в стране. Поэтому женщина предлагает своему ассистенту Эндрю пожениться. Но парочка не знала, что возможные фиктивные браки проходят тщательную проверку, поэтому им нужно всех убедить, что чувства являются реальными и взаимными.
"Предложение": смотрите онлайн трейлер фильма
"Как избавиться от парня за 10 дней"
Год: 2003
Рейтинг IMDb: 6.4
Журналистка Энди Андерсон стремится писать на значимые для общества темы. И она получит такую возможность, если подготовит статью о трудностях отношений. Энди выбирает на вечеринке свою "жертву" – рекламщика Бенджамина. Но девушка, которая должна сделать все, чтобы ее бросили через 10 дней, не знает, что ее избранник заключил кардинально другое пари.
"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите онлайн трейлер фильма
"Метод Хитча"
Год: 2005
Рейтинг IMDb: 6.6
Если вы поклонники творчества непревзойденного Уилла Смита, тогда комедия "Метод Хитча" – идеальный выбор на День Валентина. Лента расскажет о мужчине, у которого необычная работа. Алекс Хитченс помогает другим мужчинам завоевать сердце женщин. Однако соглашается на дело он только после того, как убедится, что его клиент на самом деле влюблен. И в работе ему нет равных, пока в жизни самого Хитча не появляется журналистка Сара. Поэтому ждите, что этот уверенный в себе главный герой будет далеко не идеальным в общении с красавицей.
"Метод Хитча": смотрите онлайн трейлер фильма
"Отпуск по обмену"
Год: 2006
Рейтинг IMDb: 6.9
Своеобразной классикой на День влюбленных является фильм "Отпуск по обмену". Здесь две главные героини, которые разочаровались в любви, решают сбежать от проблем, поселившись в чужом доме. Таким образом Аманда приезжает в городок в Великобритании, а Айрис – в Лос-Анджелес. Каждую ждут свои приключения, которые приведут к любимому мужчине.
"Отпуск по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма
"Безумно богатые азиаты"
Год: 2018
Рейтинг IMDb: 6.9
Казалось бы, сказку о Золушке уже давно использовали в Голливуде. Однако "Безумно богатые азиаты" смогут поразить картинкой даже опытных киноманов.
По сюжету, профессор экономики Рэйчел встречается с красавцем Ником, не подозревая, что его семья – одна из самых богатых в Сингапуре. Однако свадьба родственников парня все кардинально меняет. Рейчел должна быстро изучить традиции богачей, этикет на всех вечеринках и, конечно, различать, кто является подругой, а кто – соперницей. И без курьезов здесь не обойдется.
"Безумно богатые азиаты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дэдпул"
Год: 2016
Рейтинг IMDb: 8.0
Но если вы не в восторге от типичных комедий о любви, выберите "Дэдпул". Этот фильм соединил захватывающий экшн, сюжет супергеройских фильмов и, конечно же, тему любви.
Уэйд Уилсон – бывший военный, после встречи любимой девушки узнает, что болен раком. Будучи при смерти, он соглашается принять участие в эксперименте и стать супергероем. Однако из-за шуток Уэйду обезображивают лицо, а главной его силой становится регенерация. И все бы ничего, если бы его любимая Ванесса не оказалась в опасности, а Уэйду пришлось противостоять армии бойцов и мутантов.
Лента заставит каждого смеяться до слез. А после просмотра 1 части киноманы смогут посмотреть фильм "Дэдпул 2".
"Дэдпул": смотрите онлайн трейлер фильма