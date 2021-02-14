10 романтичних комедій, які бездоганно підійдуть до Дня Валентина

Якщо ви хочете створити особливу романтичну атмосферу на День закоханих, пропонуємо переглянути тематичний фільм. А що може бути краще за комедії, які поєднають зворушливу історію пари та гумор.

Перегляд романтичних стрічок на День святого Валентина вже став своєрідною традицією для всіх кіноманів. І, мабуть, все через атмосферу, яку створює це свято. Адже навіть якщо ви не в парі, ніщо не завадить переглянути курйозну комедію про стосунки.

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У День закоханих ми підібрали одні з найкращих комедій Голлівуду, які зможуть вас розсмішити. У добірці можна знайти як культові фільми, так і новинки кіно, які вже сподобались глядачам.

"Кейт і Лео"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,4

Знайти своє кохання у великому місті інколи вдається всього за мить. Так сталось і в успішної менеджерки в рекламному агентстві Кейт, яка живе по сусідство з колишнім хлопцем, який не припиняє її доймати експериментами з подорожами у часі. Все здається вигадкою, поки у майбутнє не завітав герцог Леопольд. Кейт одразу ж закохується в красеня, не знаючи які курйози та випробування чекають на неї.

Ця романтична комедія подарує глядачам не тільки порцію гумору, але й допоможе усвідомити, що справжні почуття можуть подолати чимало труднощів.

"Кейт і Лео": дивіться трейлер

"Щоденник Бріджит Джонс"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,7

Жінка за 30, яка не має серйозних стосунків та ще не планує йти до вівтаря – це нормально. І автори стрічки "Щоденник Бріджит Джонс" вирішили показати це у неймовірній комедії.

За сюжетом, Бріджит вирішила налагодити своє життя та вести щоденник, куди записуватиме всі перемоги та провали. Але знайти своє справжнє кохання не так просто, як гадала вона. З одного боку, Бріджит закохана у свого керівника Деніела, а з іншого – до неї залицяється скромняга Марк. Тому на головну героїню чекають чудові романтичні пригоди, від яких глядачі не зможуть стримати сміх.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться трейлер

кінобокс Lay’s

"Приборкання норовливого"

Рік виходу – 1980

Рейтинг IMDb – 7,7

А якщо ви хочете до сліз насміятись, тоді оберіть "Приборкання норовливого". Італійська комедія вже стала улюбленою для мільйонів кіноманів, тому й отримала високу оцінку від глядачів.

У центрі сюжету постане фермер Елія, який не шукає собі другу половинку. Він займається своїм бізнесом та насолоджується робочими буднями в селі. Однак випадок долі змінює його гармонію: молода красуня Ліза проводить ніч у його домі та намагається знайти спільну мову з буркотливим чоловіком. Та підкорити Елію – завдання не з простих, тому Лізі доведеться пережити не один день, сповнений кумедними пригодами.

"Приборкання норовливого": дивіться трейлер

"Заміж у високосний рік"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 6,5

Та що робити, якщо коханий так і не наважується освідчитись? Брати ініціативу у свої руки! Так вирішила головна героїня комедії "Заміж у високосний рік" Ганна Брейді. Вона – успішна бостонська дизайнерка інтер'єрів, яка має все, окрім бажаного персня та статусу дружини. Тому коли її хлопець дарує сережки замість обручки, вона вирішує втілити ірландську традицію та самій освідчитись 29 лютого. Однак все пішло не за планом, а добратись у Дублін їй допомагає незнайомець. І хто знає, можливо, кохання всього її життя було зовсім не в Бостоні.

"Заміж у високосний рік": дивіться трейлер

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"Освідчення"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 6,7

Проявила ініціативу і головна героїня комедії "Освідчення". Однак Маргарет аж ніяк не була закоханою, а просто намагалась всіма способами залишитись у країні. Тому жінка пропонує своєму асистенту Ендрю одружитись. Та парочка не знала, що можливі фіктивні шлюби проходять ретельну перевірку, а тому їм потрібно всіх переконати, що почуття є реальними та взаємними.

"Освідчення": дивіться трейлер

"Як позбутись хлопця за 10 днів"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 6,4

Журналістка Енді Андерсон прагне писати на значущі для суспільства теми. І вона отримує таку можливість, якщо підготує статтю про труднощі стосунків. Енді обирає на вечірці свою "жертву" – рекламника Бенджаміна. Та дівчина, яка має зробити все, аби її покинули за 10 днів, не знає, що її обранець уклав кардинально інше парі.

"Як позбутись хлопця за 10 днів": дивіться трейлер

"Метод Хітча"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,6

Якщо ж ви прихильники творчості неперевершеного Вілла Сміта, тоді комедія "Метод Хітча" – ідеальний вибір на День Валентина. Стрічка розкаже про чоловіка, який має незвичну роботу. Алекс Хітченс допомагає іншим чоловікам завоювати серце жінок. Однак погоджується на справу він тільки після того, як переконається, що його клієнт насправді закоханий. І в роботі йому немає рівних, поки в житті самого Хітча не з'являється журналістка Сара. Тож чекайте, що цей впевнений у собі головний герой буде далеко не ідеальним у спілкуванні з красунею.

"Метод Хітча": дивіться трейлер

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"Відпочинок за обміном"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 6,9

Своєрідною класикою на День закоханих є фільм "Відпочинок за обміном". Тут дві головні герої, які розчарувались у коханні, вирішують втекти від проблем, оселившись у чужому будинку. Таким чином Аманда приїжджає до містечка у Великій Британії, а Айріс – до Лос-Анджелеса. На кожну чекають свої пригоди, які приведуть до коханого чоловіка.

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер

"Шалено багаті азіати"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,9

Здавалось би, казку про Попелюшку вже давно використовували в Голлівуді. Однак "Шалено багаті азіати" зможуть вразити картинкою навіть досвідчених кіноманів.

За сюжетом, професорка економіки Рейчел зустрічається з красенем Ніком, не підозрюючи, що його родина – одна з найбагатших у Сингапурі. Однак весілля родичів хлопця все кардинально змінює. Рейчел має швидко вивчити традиції багатіїв, етикет на всіх вечірках і, звісно, розрізняти, хто є подругою, а хто – суперницею. І без курйозів тут не обійдеться.

"Шалено багаті азіати": дивіться трейлер

"Дедпул"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,0

Та якщо ви не в захваті від типових комедій про кохання, оберіть "Дедпул". Цей фільм поєднав захопливий екшн, сюжет супергеройських стрічок та, звісно ж, тему кохання.

Вейд Вілсон – колишній військовий, який після зустрічі коханої дівчини дізнається, що хворий на рак. Будучи при смерті, він погоджується взяти участь в експерименті та стати супергероєм. Однак через жарти Вейду спотворюють обличчя, а головною його силою стає регенерація. І все б нічого, якби його кохана Ванесса не опинилась в небезпеці, а Вейду довелось протистояти армії бійців та мутантів.

Стрічка змусить кожного сміятись до сліз. А після перегляду 1 частини кіномани зможуть переглянути фільм "Дедпул 2".

"Дедпул": дивіться трейлер