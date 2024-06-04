Одну из самых известных украинских книг "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко экранизируют

Украинские режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков экранизируют одну из самых популярных украинских книг. Известно, что они получили права для съемок трилогии украинского писателя Всеволода Нестайко.

В материале прочитаете, о чем сюжет книги, которая станет экранизацией. А также узнаете, что известно о кинотворцах, которые будут работать над лентой.

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О чем сюжет книги Всеволода Нестайко

"Тореадоры из Васюковки" – это трилогия украинского писателя Всеволода Нестайко. Известно, что ранее это были три отдельные повести. В частности, "Приключения Робинзона Кукурузо" (1964), "Незнакомец из тринадцатой квартиры" (1966) и "Тайна трех неизвестных" (1970).

В 2004 году издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" выпустило новую редакцию этой книги. Автор удалил идеологические советские элементы и изъял сюжетные линии, которые могут быть непонятны современным читателям.

По сюжету рассказчиком является пятиклассник Павлуша Завгородний, а события книги разворачиваются в селе Васюковка и его окрестностях. Его друг и одноклассник Ява постоянно придумывает различные выходки, стремясь прославиться, и привлекает к ним Павлушу. Зрители смогут следить за этими и другими приключениями ребят на больших экранах.

Кто будет работать над лентой

Режиссеры будущего фильма поделились, что были поклонниками этой книги еще со школьных лет и всегда мечтали увидеть ее на экране. Теперь они имеют возможность осуществить "не только мечту своего детства, но и мечту всех других детей".

Над лентой будут работать Роман Краснощек и Антон Чистяков, которые получили степень магистра по специальности "Режиссер игрового кино" в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Продюсером будущего фильма станет Вероника Степанчук, известная своей работой над такими лентами, как "Мои мысли тихие", "Как там Катя" и "Наследство лжи".

Детали относительно съемочной команды и каста пока не разглашаются.