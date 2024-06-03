Знаменитостям часто приходится жертвовать своей внешностью и здоровьем ради заветной роли. Чтобы соответствовать образу своего персонажа, актеры иногда вынуждены идти на радикальные изменения. В материале Кино 24 узнайте, кому пришлось набирать или сбрасывать вес, подстригать или красить волосы, использовать сложный грим или даже проходить через болезненные процедуры.

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Хоакин Феникс в "Джокере"

Голливудские актеры, которые перевоплощаются до неузнаваемости ради роли, несомненно, самые талантливые. Они готовы на все, чтобы полностью вжиться в образ своего персонажа, даже если это требует серьезных изменений в их внешности или образе жизни. Одним из таких примеров является 49-летний Хоакин Феникс, который прекрасно продемонстрировал свое актерское мастерство в роли Джокера.

Для выполнения этой роли Хоакин Феникс похудел более чем на 22 килограмма, что является исключительным достижением. Процесс похудения не был легким и включал строгое ограничение калорий, которое тщательно контролировал его врач. Каждая калория была подсчитана с точностью до грамма, чтобы обеспечить необходимый результат. Благодаря этому подходу Феникс смог достичь голодного и нездорового вида, который идеально соответствовал его персонажу.

Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"

В этом году он номинирован и получил Оскар за роль Роберта Оппенгеймера, известного как "отец атомной бомбы".

Я выкурил столько фальшивых сигарет, что мой следующий персонаж точно не будет курильщиком,

– подытожил свою работу в фильме "Оппенгеймер" 47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи.

Оппенгеймер, по сведениям, питался преимущественно сигаретами и двойным мартини. Чтобы достичь необычайного сходства с этим персонажем, Киллиан Мерфи придерживался строгой диеты.

По словам его коллеги Эмили Блант, которая сыграла жену Оппенгеймера, Мерфи в основном питался миндалем и избегал совместных обедов с другими актерами на съемочной площадке.

Рене Зеллвегер в "Дневнике Бриджит Джонс"

Одной из самых трудных частей подготовки к съемкам лирической комедии "Дневник Бриджит Джонс" было набрать вес. Об этом рассказала 54-летняя актриса Рене Зеллвегер, исполнившая главную роль в фильме. Чтобы максимально правдоподобно воплотить образ Бриджит Джонс, Рене была вынуждена набрать 9 килограммов. Это было необходимо для того, чтобы соответствовать физическим параметрам своей героини.

В фильме Бриджит Джонс часто критиковали за ее формы. Комментарии относительно ее веса стали одной из ключевых тем ленты, отражая общественное давление и стереотипы относительно женской внешности. Однако сюжет "Дневника Бриджит Джонс" четко показывает, что настоящее счастье не зависит от веса или любых других внешних параметров.

Райан Гослинг в "Барби"

Фильм "Барби" один из нынешних номинантов на Оскар, имеет в составе актеров 43-летнего Райана Гослинга, который исполнил роль Кена. Персонаж Кена известен своими легендарными кубиками пресса, поэтому актеру пришлось попотеть в спортзале, чтобы достичь нужной формы.

Гослинг проходил сплит-тренировки для бодибилдеров пять раз в неделю, каждая из которых длилась полтора часа. Для восстановления у него были только среда и воскресенье, но даже тогда он не всегда отдыхал полностью, иногда преодолевая несколько километров пешком или играя в баскетбол с друзьями.

Кроме того, Гослинг придерживался здорового питания и периодически голодал, чтобы поддерживать нужную физическую форму.

Шарлиз Терон в фильме "Монстр"

Для работы в фильме "Монстр" 48-летняя актриса Шарлиз Терон изменилась до неузнаваемости. Она исполнила роль проститутки-убийцы Эйлин Ворнос, что оказалось очень сложной задачей как физически, так и морально.

Для этой роли Шарлиз набрала более 13 килограммов, употребляя неполезную, высококалорийную пищу. Кроме того, ее внешность изменили с помощью макияжа, который сделал ее старше на несколько лет. Также актрисе отбелили и частично побрили брови. Для изменения формы рта и языка актриса носила специфические зубные протезы.

Эти радикальные изменения подчеркивают преданность Терон и других актеров своей профессии и их способность и готовность перевоплощаться в сложных персонажей.