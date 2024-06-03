Знаменитостям часто доводиться жертвувати своєю зовнішністю та здоров'ям заради омріяної ролі. Щоб відповідати образу свого персонажа, актори іноді змушені йти на радикальні зміни. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, кому довелось набирати або скидати вагу, підстригати або фарбувати волосся, використовувати складний грим чи навіть проходити через болісні процедури.

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Хоакін Фенікс у "Джокері"

Голлівудські актори, які перевтілюються до невпізнання заради ролі, безсумнівно, найталановитіші. Вони готові на все, щоб повністю вжитися в образ свого персонажа, навіть якщо це потребує серйозних змін у їхній зовнішності або способі життя. Одним із таких прикладів є 49-річний Хоакін Фенікс, який чудово продемонстрував свою акторську майстерність у ролі Джокера.

Для виконання цієї ролі Хоакін Фенікс схуд на понад 22 кілограми, що є винятковим досягненням. Процес схуднення не був легким і включав суворе обмеження калорій, яке ретельно контролював його лікар. Кожна калорія була підрахована з точністю до грама, щоб забезпечити необхідний результат. Завдяки цьому підходу Фенікс зміг досягти голодного та нездорового вигляду, який ідеально відповідав його персонажу.

Кілліан Мерфі в "Оппенгеймері"

Цього року він номінований та отримав Оскар за роль Роберта Оппенгеймера, відомого як "батько атомної бомби".

Я викурив стільки фальшивих сигарет, що мій наступний персонаж точно не буде курцем,

– підсумував свою роботу у фільмі "Оппенгеймер" 47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі.

Оппенгеймер, за відомостями, харчувався переважно сигаретами та подвійним мартіні. Щоб досягти надзвичайної схожості з цим персонажем, Кілліан Мерфі дотримувався суворої дієти.

За словами його колеги Емілі Блант, яка зіграла дружину Оппенгеймера, Мерфі здебільшого харчувався мигдалем і уникав спільних обідів з іншими акторами на знімальному майданчику.

Рене Зеллвегер у "Щоденнику Бріджит Джонс"

Однією з найважчих частин підготовки до зйомок ліричної комедії "Щоденник Бріджит Джонс" було набрати вагу. Про це розповіла 54-річна акторка Рене Зеллвегер, яка виконала головну роль у фільмі. Щоб максимально правдоподібно втілити образ Бріджит Джонс, Рене була змушена набрати 9 кілограмів. Це було необхідно для того, щоб відповідати фізичним параметрам своєї героїні.

У фільмі Бріджит Джонс часто критикували за її форми. Коментарі щодо її ваги стали однією з ключових тем стрічки, відображаючи суспільний тиск і стереотипи щодо жіночої зовнішності. Проте сюжет "Щоденника Бріджит Джонс" чітко показує, що справжнє щастя не залежить від ваги чи будь-яких інших зовнішніх параметрів.

Раян Гослінг у "Барбі"

Фільм "Барбі" один із цьогорічних номінантів на Оскар, має у складі акторів 43-річного Раяна Гослінга, який виконав роль Кена. Персонаж Кена відомий своїми легендарними кубиками преса, тому акторові довелося попітніти у спортзалі, щоб досягти потрібної форми.

Гослінг проходив спліт-тренування для бодібілдерів п'ять разів на тиждень, кожне з яких тривало півтори години. Для відновлення у нього були лише середа та неділя, але навіть тоді він не завжди відпочивав повністю, іноді долаючи кілька кілометрів пішки або граючи в баскетбол із друзями.

Крім того, Гослінг дотримувався здорового харчування і періодично голодував, щоб підтримувати потрібну фізичну форму.

Шарліз Терон у фільмі "Монстр"

Для роботи у фільмі "Монстр" 48-річна акторка Шарліз Терон змінилася до невпізнання. Вона виконала роль повії-вбивці Ейлін Ворнос, що виявилося дуже складним завданням як фізично, так і морально.

Для цієї ролі Шарліз набрала понад 13 кілограмів, вживаючи некорисну, висококалорійну їжу. Крім того, її зовнішність змінили за допомогою макіяжу, який зробив її старшою на декілька років. Також акторці вибілили та частково поголили брови. Для зміни форми рота і мови акторка носила специфічні зубні протези.

Ці радикальні зміни підкреслюють відданість Терон та інших акторів своїй професії та їх здатність та готовність перевтілюватися у складних персонажів.