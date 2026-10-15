9 смертей, пожар и жуткие совпадения: почему культовый фильм ужасов считали проклятым

В Голливуде любят рассказывать о проклятых фильмах. Но если большинство таких историй напоминает дешевую рекламу фильмов ужасов, то вокруг "Изгоняющего дьявола" в свое время происходило столько странных и трагических событий, что сценаристам даже не пришлось ничего придумывать.

В 1973 году на экраны вышел фильм Уильяма Фридкина "Изгоняющий дьявола", ставший одним из самых известных фильмов ужасов в истории кино. Однако не менее жуткой оказалась история его создания. Пожары, травмы и смерти породили слухи о том, что съемочная площадка якобы была проклята. Как создавали фильм – рассказывает 24 Канал.

"Изгоняющий дьявола"

Год: 1973

Жанр: психологический хоррор, мистический триллер, ужасы

Оценка IMDb: 8,1

Режиссер: Уильям Фридкин

В главных ролях: Линда Блэр, Эллен Берстин, Макс фон Сюдов, Джейсон Миллер, Ли Дж. Кобб.

О чем фильм "Изгоняющий дьявола"



Фильм "Изгоняющий дьявола" / Фото imdb



В центре сюжета – 12-летняя Риган, дочь актрисы Крис Макнил, которая внезапно начинает вести себя жутко: говорит чужими голосами, демонстрирует сверхчеловеческую силу и пугает даже собственную мать. Врачи не могут объяснить, что происходит с девочкой, поэтому отчаявшаяся женщина обращается за помощью к священникам.

Вскоре становится ясно, что Риган, возможно, одержима демоном. Двое священников решаются провести обряд экзорцизма, однако изгнать зло оказывается гораздо сложнее, чем они могли себе представить. И теперь на кону не только жизнь девочки, но и вера самих священников.

Съемочная площадка сгорела при загадочных обстоятельствах

Во время работы над фильмом произошел масштабный пожар, уничтоживший декорации дома главных героев. Самое удивительное, что, по рассказам участников съемок, комната девочки Риган, вокруг которой разворачиваются самые страшные события фильма, осталась невредимой. Работу пришлось приостановить, а декорации – восстанавливать.

Сам Фридкин вспоминал, что вероятной причиной пожара мог стать голубь, попавший в электрооборудование. Но окончательно установить причину не удалось.

Актрисы получили настоящие травмы

Во время съемок пострадала 13-летняя Линда Блэр, исполнявшая роль одержимой девочки. Из-за неисправности механизма, который должен был имитировать ее судороги, актриса травмировала спину.

Не повезло и Эллен Берстин, сыгравшей мать Риган. Во время сцены, где сверхъестественная сила отбрасывает ее назад, страховочный механизм сработал слишком резко. Актриса получила болезненную травму, а ее настоящий крик оставили в фильме.

Девять смертей и слухи о проклятии



Фильм "Изгоняющий дьявола" / Фото imdb



По словам Эллен Берстин, в ходе съемок фильма умерли девять человек, так или иначе связанных с ним.

Среди них был актер Джек Макгован, скончавшийся от осложнений гриппа, а также родственники некоторых членов съемочной группы.

На фоне этих событий начали распространяться слухи о проклятии. Более того, на съемочную площадку пригласили священника, который благословил участников съемок.

Зрители теряли сознание прямо в кинотеатрах



Фильм "Изгоняющий дьявола" / Фото imdb



После премьеры "Экзорцист" вызвал настоящий ажиотаж. В прессе появлялись сообщения о людях, которым становилось плохо во время просмотра. Некоторые зрители теряли сознание, других тошнило от особенно жутких сцен.

При этом картина не только напугала публику, но и получила 10 номинаций на "Оскар", завоевав две награды – за лучший адаптированный сценарий и звук.

К слову, ранее 24 Канал уже рассказывал о закулисных тайнах съемок культового фильма " "Рокки" " с Сильвестром Сталлоне. Мы собрали интересные факты о создании легендарной картины, о которых могли не знать даже самые преданные поклонники.