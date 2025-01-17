Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social. По словам Трампа, последние годы кинематограф в Америке переживает затяжной кризис и он стремится это исправить.

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Трамп назначил трех известных актеров послами в Голливуде: подробности

Накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявил о назначении трех культовых актеров – Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта – специальными послами в Голливуде, который является центром киноиндустрии Соединенных Штатов. Этот шаг стал частью его стратегии по возрождению влияния американского кинематографа и возвращению Голливуда на мировую сцену после периода экономического спада.

Имею честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень неспокойном месте – Голливуде, штат Калифорния,

– написал Трамп.

Трамп отметил, что эти звезды американского кино должны будут докладывать ему о ситуации в индустрии, а также помочь вывести Голливуд из того упадка, в котором он оказался в последние годы.

"Они будут служить мне как специальные посланники с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много бизнеса заграницей, обратно – большим, лучшим и более сильным, чем когда-либо прежде!" – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что его цель – восстановить величие Голливуда, вернув американское кино на мировую арену. По словам президента, эти три талантливые личности станут его глазами и ушами в мире кино, и он готов действовать в соответствии с их рекомендациями.

Это снова будет, как и в самих Соединенных Штатах Америки, Золотой век Голливуда!

– заверил политик.

Пока сами актеры Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне не комментировали свое новое назначение.