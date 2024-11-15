Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Marie Claire. Звезда рассказала, что решение покинуть родную страну стало для нее неизбежным после результатов выборов.

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Ева Лонгория покинула США после победы Трампа

Лонгория подчеркнула, что хотя она благодарна судьбе за возможность уехать, ей больно видеть, что не все американцы имеют такую возможность.

Я могу куда-то сбежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Они застрянут в этой мрачной стране, и я тревожусь за них,

– сказала актриса.

Она выразила свое беспокойство относительно того, как политические изменения повлияют на обычных людей, и отметила, что многие останутся в ситуации, когда не имеет возможности изменить свое окружение.

Ева Лонгория, родом из Техаса, но много лет прожила в Лос-Анджелесе, объяснила, что ее решение покинуть Калифорнию было принято еще до пандемии COVID-19. Хотя актриса не чувствовала, что хочет уехать из Калифорнии, она отметила, что после всех изменений, которые произошли в ее жизни за последние годы, она почувствовала, что "эта глава ее жизни уже закончена". Лонгория призналась, что атмосфера в стране изменилась к худшему.

Сейчас актриса живет между двумя странами – Испанией и Мексикой, куда она с семьей переехала сразу после выборов. Вместе с Евой страну покинули ее муж, бизнесмен Хосе Бастон, а также их 6-летний сын Сантьяго. Они поселились в Мексике, а также имеют жилье в Испании, что позволяет ей жить в двух странах одновременно.

Лонгория, которая активно поддерживала демократических кандидатов на президентских выборах, в частности Камалу Харрис, выразила свое разочарование относительно победы Трампа, назвав его "осужденным преступником", который, по ее словам, "извергает кучу ненависти".