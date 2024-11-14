Среди украинских сериалов найдутся те варианты, которые подойдут для вечернего отдыха, пишет 24 Канал. Они подарят хорошее настроение и позволят окунуться в мир непринужденности и юмора.

К слову 4 лучшие фильмы с украинкой Иванной Сахно, которая покорила Голливуд

"Молодая"

40-летняя женщина Ольга развелась с мужем и теперь планирует продолжать свою карьеру в издательстве. Но возраст становится препятствием – работодатели хотят на должность только молодежь и тех, кто разбирается в соцсетях.

Ольга хитрит и "избавляется" от лишних 14 лет в резюме и еще и заводит молодого бойфренда. Но неизвестно, сможет ли женщина по-настоящему соответствовать возрасту, который придумала.

"Молодая": смотрите трейлер онлайн

"Ромео и Джульетта из Черкасс"

Ситком рассказывает о счастливой влюбленной паре – Юле и Романе, которые собираются пожениться. Их планы рушатся из-за давней вражды между их родителями. Главным героям придется примирить своих близких и пройти кучу испытаний от родни, чтобы все-таки пожениться.

Сейчас идет работа над третьим сезоном черкасской истории, где к касту присоединится несколько известных актеров.

"Ромео и Джульетта из Черкасс": смотрите трейлер онлайн

"Успеть до 30"

Комедийный сериал рассказывает о трех кардинально разных по характеру героинях – Ирине, которая работает в ювелирном салоне, карьеристке Саше и Любе, которая мечтает покорить Киев. Девушки встречаются в день, когда им исполняется 29 лет. Для них это становится знаком судьбы – измениться за один год и почувствовать вкус настоящей жизни.

Первый сезон этого сериала уже можно посмотреть на Netflix. Уже через несколько дней, 18 ноября, на "ТЕТ" выйдет второй сезон, что расскажет о новых целях главных героев, их отношениях с мужчинами и многое другое.

"Успеть до 30": смотрите трейлер онлайн



