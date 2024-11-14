Серед українських серіалів знайдуться ті варіанти, які підійдуть для вечірнього відпочинку, пише 24 Канал. Вони подарують гарний настрій та дозволять поринути у світ невимушеності й гумору.

До слова 4 найкращі фільми з українкою Іванною Сахно, яка підкорила Голлівуд

"Молода"

40-річна жінка Ольга розлучилась з чоловіком і тепер планує продовжувати свою кар'єру у видавництві. Але вік стає перешкодою – роботодавці хочуть на посаду лише молодь і тих, хто розбирається у соцмережах.

Ольга хитрує та "позбувається" зайвих 14 років у резюме і ще й заводить молодого бойфренда. Та невідомо, чи зможе жінка по-справжньому відповідати віку, який вигадала.

"Молода": дивіться трейлер онлайн

"Ромео і Джульєтта з Черкас"

Ситком розповідає про щасливу закохану пару – Юлю й Романа, які збираються одружитися. Їхні плани руйнуються через давню ворожнечу між їхніми батьками. Головним героям доведеться примирити своїх близьких та пройти купу випробувань від рідні, щоб все-таки одружитися.

Зараз триває робота над третім сезоном черкаської історії, де до касту приєднається кілька відомих акторів.

"Ромео і Джульєтта з Черкас": дивіться трейлер онлайн

"Встигнути до 30"

Комедійний серіал розповідає про трьох кардинально різних за характером героїнь – Ірину, яка працює в ювелірному салоні, кар'єристку Сашу та Любу, яка мріє підкорити Київ. Дівчата зустрічаються у день, коли їм виповнюється 29 років. Для них це стає знаком долі – змінитися за один рік та відчути смак справжнього життя.

Перший сезон цього серіалу вже можна переглянути на Netflix. Вже за кілька днів, 18 листопада, на "ТЕТ" вийде другий сезон, що розповість про нові цілі головних героїв, їхні стосунки з чоловіками та багато іншого.

"Встигнути до 30": дивіться трейлер онлайн



