Сегодня, 14 ноября, Иванна Сахно празднует день рождения – ей исполнилось 27 лет. 24 Канал подготовил подборку фильмов, где приняла участие актриса, которая активно поддерживает Украину за рубежом.
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"Иван Сила"
Фильм рассказывает необычную историю украинца Ивана Фирцака. Он родился на Закарпатье и снискал славу самого сильного человека в мире. Иван был честным, но иногда наивным человеком, а потому его жизнь не обходили зависти и человеческая подлость. И он всегда был убежден, что правда победит. Иванна Сахно сыграла Милку – акробатку, с которой Иван знакомится в цирке.
Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма
"Тихоокеанский рубеж 2"
Этот фантастический боевик является продолжением фильма "Тихоокеанский рубеж". Он рассказывает о возвращении кайдзю (монстра) через 10 лет после событий предыдущего фильма. Война только началась, и теперь бороться за возможность жить на Земле придется следующему поколению.
Иванна Сахно сыграла Викторию Маликову – кадета в Тихоокенском Оборонном корпусе. Она будет бороться против главного врага со своей командой.
Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма
"Шпион, который меня бросил"
Комедийный боевик рассказывает об Одри и Морган – лучших подруг из Лос-Анджелеса, которые оказываются в эпицентре международного заговора. Оказывается, что бывший Одри – спецагент американской разведки, а за ним охотятся киллеры. Теперь девушкам придется участвовать в гонках, засадах и стрельбе.
Иванна Сахно сыграла второстепенную роль Надежды, которая маскировалась под родителей экс-бойфренда Одри, но на самом деле оказывается убийцей.
Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма
"Пик страха"
Американский триллер рассказывает о паре сноубордистов Мие и Максе, которые едут на отдых в заснеженную Грузию. Они ожидают спокойствия и красоты в полупустом отеле, однако на самом деле это место скрывает жуткую тайну. Пара не прислушалась к администратору отеля и отъехала слишком далеко от отеля. Теперь они столкнулись с ужасом, живущим в грузинских горах.
Иванна Сахно сыграла в триллере главную роль Мии, безупречно перевоплотившись в свою персонажку.
Иванна Сахно в кино / Кадр из фильма
Добавим, что Иванна Сахно получила главную роль в продолжении хоррор-фильма M3GAN. Поэтому скоро мы сможем увидеть ее на экранах кино.