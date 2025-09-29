Президент США Дональд Трамп ввел 100% пошлины на фильмы, которые сняты за пределами Америки. Он считает, что "киноиндустрия США медленно умирает".

Поэтому приняла такое решение. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

Что сказал Дональд Трамп о киноиндустрии США?

Трамп заявил, что бизнес по производству фильмов был украден у США другими странами, словно "конфета у ребенка". Он подчеркнул, что Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором особенно пострадала. Поэтому, чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, он принял такое решение.

Чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, я введу 100% тариф на любые фильмы, сделанные за пределами Соединенных Штатов,

– заявил президент США.



Трамп о пошлинах на фильмы / Скриншот из твиттера

Ранее Трамп уже обнародовал такое заявление. Об этом сообщало издание Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social. Что стало причиной еще одной публикации – неизвестно.

