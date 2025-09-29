Поэтому приняла такое решение. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.
Что сказал Дональд Трамп о киноиндустрии США?
Трамп заявил, что бизнес по производству фильмов был украден у США другими странами, словно "конфета у ребенка". Он подчеркнул, что Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором особенно пострадала. Поэтому, чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, он принял такое решение.
Чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, я введу 100% тариф на любые фильмы, сделанные за пределами Соединенных Штатов,
– заявил президент США.
Трамп о пошлинах на фильмы / Скриншот из твиттера
Ранее Трамп уже обнародовал такое заявление. Об этом сообщало издание Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social. Что стало причиной еще одной публикации – неизвестно.
Что говорит Трамп об американском кино?
- Президент США считает, что американская киноиндустрия приходит в упадок.
- Дональд Трамп уверен, что другие страны переманивают американских кинематографистов и студии.
- По его словам, это является основной причиной упадка.
- Кроме того, президент США считает, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности и являются формой пропаганды.
- Дональд Трамп говорит, что США снова должны снимать фильмы в Америке.
- Трамп объявил 100% пошлины на все иностранные фильмы.