Поэтому приняла такое решение. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

Что сказал Дональд Трамп о киноиндустрии США?

Трамп заявил, что бизнес по производству фильмов был украден у США другими странами, словно "конфета у ребенка". Он подчеркнул, что Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором особенно пострадала. Поэтому, чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, он принял такое решение.

Чтобы решить эту давнюю и бесконечную проблему, я введу 100% тариф на любые фильмы, сделанные за пределами Соединенных Штатов,

– заявил президент США.



Трамп о пошлинах на фильмы / Скриншот из твиттера

Ранее Трамп уже обнародовал такое заявление. Об этом сообщало издание Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social. Что стало причиной еще одной публикации – неизвестно.

Что говорит Трамп об американском кино?