Тому прийняв таке рішення. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.
Що сказав Дональд Трамп про кіноіндустрію США?
Трамп заявив, що бізнес із виробництва фільмів був вкрадений у США іншими країнами, немов "цукерка у дитини". Він наголосив, що Каліфорнія з її слабким і некомпетентним губернатором особливо постраждала. Тому, аби вирішити цю давню й нескінченну проблему, він прийняв таке рішення.
Щоб вирішити цю давню та нескінченну проблему, я введу 100% тариф на будь-які фільми, зроблені за межами Сполучених Штатів,
– заявив президент США.
Трамп про мита на фільми / Скриншот із твітера
Раніше Трамп уже оприлюднював таку заяву. Про це повідомляло видання Reuters із посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social. Що стало причиною ще однієї публікації – невідомо.
Що каже Трамп про американське кіно?
- Президент США вважає, що американська кіноіндустрія занепадає.
- Дональд Трамп впевнений, що інші країни переманюють американських кінематографістів та студії.
- За його словами, це є основною причиною занепаду.
- Крім того, президент США вважає, що такі дії становлять загрозу національній безпеці і є формою пропаганди.
- Дональд Трамп каже, що США знову мають знімати фільми в Америці.
- Трамп оголосив 100% мита на всі іноземні фільми.