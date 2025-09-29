Тому прийняв таке рішення. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

Що сказав Дональд Трамп про кіноіндустрію США?

Трамп заявив, що бізнес із виробництва фільмів був вкрадений у США іншими країнами, немов "цукерка у дитини". Він наголосив, що Каліфорнія з її слабким і некомпетентним губернатором особливо постраждала. Тому, аби вирішити цю давню й нескінченну проблему, він прийняв таке рішення.

Щоб вирішити цю давню та нескінченну проблему, я введу 100% тариф на будь-які фільми, зроблені за межами Сполучених Штатів,

– заявив президент США.



Трамп про мита на фільми / Скриншот із твітера

Раніше Трамп уже оприлюднював таку заяву. Про це повідомляло видання Reuters із посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social. Що стало причиною ще однієї публікації – невідомо.

Що каже Трамп про американське кіно?