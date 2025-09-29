Укр Рус
29 вересня, 16:57
2

Президент Трамп запровадив 100% мита на фільми, зняті за межами США

Ольга Паньків
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп запровадив 100% мита на фільми, зняті за межами Америки, через занепад кіноіндустрії США.
  • Трамп вважає, що американські кінематографісти переманюються іншими країнами, що становить загрозу національній безпеці.

Президент США Дональд Трамп ввів 100% мита на фільми, які зняті за межами Америки. Він вважає, що "кіноіндустрія США повільно вмирає".

Тому прийняв таке рішення. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety

Що сказав Дональд Трамп про кіноіндустрію США?

Трамп заявив, що бізнес із виробництва фільмів був вкрадений у США іншими країнами, немов "цукерка у дитини". Він наголосив, що Каліфорнія з її слабким і некомпетентним губернатором особливо постраждала. Тому, аби вирішити цю давню й нескінченну проблему, він прийняв таке рішення.

Щоб вирішити цю давню та нескінченну проблему, я введу 100% тариф на будь-які фільми, зроблені за межами Сполучених Штатів,
– заявив президент США.


Трамп про мита на фільми / Скриншот із твітера

Раніше Трамп уже оприлюднював таку заяву. Про це повідомляло видання Reuters із посиланням на допис Трампа в соцмережі Truth Social. Що стало причиною ще однієї публікації – невідомо.

Що каже Трамп про американське кіно?

  • Президент США вважає, що американська кіноіндустрія занепадає.
  • Дональд Трамп впевнений, що інші країни переманюють американських кінематографістів та студії.
  • За його словами, це є основною причиною занепаду.
  • Крім того, президент США вважає, що такі дії становлять загрозу національній безпеці і є формою пропаганди.
  • Дональд Трамп каже, що США знову мають знімати фільми в Америці.
  • Трамп оголосив 100% мита на всі іноземні фільми.