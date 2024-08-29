Покажет настоящую жизнь в войне: вышел трейлер нового документального фильма об Украине

4 сентября в рамках официальной программы 81-го Венецианского международного кинофестиваля состоится мировая премьера документального фильма о жизни во время тяжелой войны. Это лента "Песни земли, которая медленно горит" режиссера Ольги Журбы.

Накануне этого события команда презентовала официальный международный трейлер на Cineuropa. В материале Кино 24 узнаете, о чем сюжет и другие подробности ленты.

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Вышел трейлер фильма "Песни земли, что медленно горит"

"Песни земли, что медленно горит" – это фильм, о жизни в Украине в течение первых двух лет полномасштабного российского вторжения. Это истории, складывающиеся в трагическую мозаику нормализации опытов войны в обществе.

Режиссер фильма Ольга Журба отмечает:

"Этот фильм попытка передать опыт войны на уровне ощущений. Сверхцелью было запечатлеть времяпространство и трансформировать его в язык кино таким образом, чтобы условный зритель из далекого будущего смог прочитать заложенный смысл, находясь за пределами контекста".



Трейлер к фильму создала Анна Эборн – шведская кинорежиссерка и документалистка. Это не первый ее опыт работы с украинскими историями, ведь в свое время Анна сняла в частности документальный фильм о жизни единственного в Украине человека, который свободно говорит на старошведском языке.

"Песни медленно горящей земли, ": смотрите онлайн трейлер фильма

Эборн призналась, что фильм поразил ее. По ее словам, ленте удалось передать всю боль, которую российская агрессия наносит украинцам. А поэтическое видение авторов погружает зрителя в опыт войны, и хотя фильм не скрывает страха и смертей, авторам фильма удалось найти такую интонацию, которая позволяет зрителю прожить этот опыт вместе с героями.

Я много работала в Украине и хорошо представляла подобные дома, поля с урожаем или животных, поэтому видеть их разрушенными было больно. Даже звуки стали другими во время войны, поэтому, когда я узнавала определенных птиц или звук ветра, мое сердце сжималось от боли,

– делится Анна Эборн.

Посмотреть фильм на фестивале можно будет:

3 сентября, Press / Industry Screening, в 19:30 в Sala Perla, в 22:15 в Sala Darsena.

4 сентября, World Premiere в 14:15 в Sala Grande

5 сентября, Public Screening в 16:45 в Sala Volpi, в 19:30 и 22:00 в Sala Astra 2

Билеты доступны по ссылке: https://cutt.ly/secBBj6u



Операторами фильма стали Владимир Усик ("Ля Палисиада"), Вячеслав Цветков ("Этот дождь никогда не кончится", "Земля голубая, будто апельсин") и Михаил Любарский ("Люксембург, Люксембург", "Дом "Слово": Бесконечный роман"), режиссер монтажа – Михаэль Ааглунд ("Дом из осколков"). Композитор ленты – Ярослав Татарченко (bunht) (ЩукаРыба, Тонка), звукорежиссер – Павел Мельник (4Ears Production).