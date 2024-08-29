Покаже справжнє життя у війні: вийшов трейлер нового документального фільму про Україну

4 вересня в межах офіційної програми 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю відбудеться світова премʼєра документального фільму про життя у час важкої війни. Це стрічка "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби.

Напередодні цієї події команда презентувала офіційний міжнародний трейлер на Cineuropa. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, про що сюжет та інші подробиці стрічки.

Рекомендуємо Як Сильвестр Сталлоне виглядав в молодості: архівне фото з дружиною

Вийшов трейлер фільму "Пісні землі, що повільно горить"

"Пісні землі, що повільно горить" – це фільм, про життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення. Це історії, що складаються у трагічну мозаїку нормалізації досвідів війни в суспільстві.

Режисерка фільму Ольга Журба зазначає:

"Цей фільм спроба передати досвід війни на рівні відчуттів. Надметою було закарбувати часопростір та трансформувати його в мову кіно таким чином, щоб умовний глядач з далекого майбутнього зміг прочитати закладений зміст, перебуваючи за межами контексту".



Трейлер до фільму створила Анна Еборн – шведська кінорежисерка та документалістка. Це не перший її досвід роботи з українськими історіями, адже свого часу Анна зняла зокрема документальний фільм про життя єдиної в Україні людини, яка вільно говорить старошведською мовою.

"Пісні землі, що повільно горить": дивіться онлайн трейлер фільму

Еборн зізналась, що фільм вразив її. За її словами, стрічці вдалося передати весь біль, який російська агресія завдає українцям. А поетичне бачення авторів занурює глядача в досвід війни, і хоч фільм не приховує страху та смертей, авторам фільму вдалось знайти таку інтонацію, яка дозволяє глядачу прожити цей досвід разом з героями.

Я багато працювала в Україні й добре уявляла подібні будинки, поля з врожаєм чи тварин, тому бачити їх зруйнованими було боляче. Навіть звуки стали іншими під час війни, тому, коли я впізнавала певних птахів чи звук вітру, моє серце стискалося від болю,

– ділиться Анна Еборн.

Переглянути фільм на фестивалі можна буде:

3 вересня, Press / Industry Screening, о 19:30 в Sala Perla, о 22:15 в Sala Darsena.

4 вересня, World Premiere о 14:15 в Sala Grande

5 вересня, Public Screening о 16:45 в Sala Volpi, о 19:30 та 22:00 в Sala Astra 2

Квитки доступні за посиланням: https://cutt.ly/secBBj6u



Операторами фільму стали Володимир Усик ("Ля Палісіада"), В'ячеслав Цвєтков ("Цей дощ ніколи не скінчиться", "Земля блакитна, ніби апельсин") та Михайло Любарський ("Люксембург, Люксембург", "Будинок "Слово": Нескінчений роман"), режисер монтажу – Міхаель Ааглунд ("Будинок зі скалок"). Композитор стрічки – Ярослав Татарченко (bunht) (ЩукаРиба, Тонка), звукорежисер – Павло Мельник (4Ears Production).