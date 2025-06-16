Финал близко: премьера новейшего трейлера "Игры в кальмара" заинтриговала поклонников сериала
- Премьера финальных эпизодов сериала "Игра в кальмара" состоится 27 июня на Netflix.
- В трейлере главный герой Сон Ги Хун стремится остановить жестокое соревнование, а игрок №149 выражает свою веру в его намерение спасти участников.
Уже 27 июня состоится премьера финальных эпизодов сериала "Игра в кальмара" на Netflix. А тем временем стриминговая платформа обнародовала трейлер последнего сезона этого легендарного сериала.
В материале Кино 24 со ссылкой на трейлер ленты мы покажем, что можно увидеть в ролике. Узнайте, чем видео так заинтриговало украинцев.
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Премьера финального трейлера "Игры в кальмара"
В финальном трейлере последнего сезона шоу создатели подытожили историю сериала, вспомнив главных героев и важнейшие события первых двух сезонов.
В центре нового трейлера – главный герой Сон Ги Хун, известный как игрок №456, который снова вступает в игру, имея единственную цель – положить конец жестокому соревнованию. В конце двухминутного ролика он заявляет:
Я пытаюсь это остановить.
"Игра в кальмара": смотрите онлайн финальный трейлер сериала
В трейлере также звучит эмоциональный монолог игрока №149, обращенный к Ги Хуну. Она спрашивает, обвиняет ли он себя за все, что произошло, и добавляет: плохие люди совершают зло и остаются спокойными, а хорошие – страдают даже по мелочам. Однако она признается, что до сих пор верит: он вернулся, чтобы спасти их.
Ожидайте премьеру последних эпизодов "Игры в кальмара" на Netflix уже 27 июня.