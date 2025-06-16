Украинцы вывели ленту на третье место среди лучших киноработ на Netflix. Это проект 2025 года, премьера которого состоялась 6 июня. В материальной кино 24 расскажем больше о сюжете.

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"Капля" – самый популярный драматический триллер на Netflix: о чем сюжет

Зрители отмечают, что лента поднимает глубокие темы – отношение людей друг к другу, уровень агрессии, равнодушия и почти полную потерю сострадания и милосердия. Несмотря на скромный бюджет, фильм поражает своей эмоциональностью и искренностью, а финальный сюжетный поворот оставляет сильное эмоциональное впечатление.

"Капля": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – женщина, обычный день которой превращается в настоящий ужас. Она – одинокая, трудолюбивая мать, которая, совершенно не желая того, оказывается втянутой в большое количество ужасных ситуаций, ведущих ее дорогой, которой она никогда бы не пошла по собственной воле.

Впоследствии события начинают приобретать еще более мрачный характер, ведь героиня оказывается в центре подозрений и трудностей. Что станет для нее этой последней каплей?

Это было, по моему мнению, непревзойденно. Незнакома с творчеством Тайлера Перри, но мне очень понравился этот фильм. Игра актеров – на высшем уровне. Держит в напряжении до конца. И да... приготовьте салфетки, потому что концовка меня разбила,

– пишет одна из зрительниц.

Роли в фильме сыграли Тараджи П. Хенсон, Шерри Шеперд, Теяна Тейлор, Глинн Термен, Синбад и другие.