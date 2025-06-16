Українці вивели стрічку на третє місце серед найкращих кіноробіт на Netflix. Це проєкт 2025 року, прем'єра якого відбулась 6 червня. У матеріальній кіно 24 розповімо більше про сюжет.

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"Крапля" – найпопулярніший драматичний трилер на Netflix: про що сюжет

Глядачі відзначають, що стрічка порушує глибокі теми – ставлення людей одне до одного, рівень агресії, байдужості та майже повну втрату співчуття й милосердя. Попри скромний бюджет, фільм вражає своєю емоційністю й щирістю, а фінальний сюжетний поворот залишає сильне емоційне враження.

"Крапля": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – жінка, звичайний день якої перетворюється на справжній жах. Вона – самотня, працьовита мати, яка, абсолютно не бажаючи того, опиняється втягнутою у велику кількість жахливих ситуацій, що ведуть її дорогою, якою вона ніколи б не пішла з власної волі.

Згодом події починають набувати ще більш похмурого характеру, адже героїня опиняється в центрі підозр та труднощів. Що стане для неї цією останньою краплею?

Це було, на мою думку, неперевершено. Незнайома з творчістю Тайлера Перрі, але мені дуже сподобався цей фільм. Гра акторів – на вищому рівні. Тримає в напрузі до кінця. І так… приготуйте серветки, бо кінцівка мене розтрощила,

– пише одна із глядачок.

Ролі у стрічці зіграли Тараджі П. Генсон, Шеррі Шеперд, Теяна Тейлор, Ґлінн Термен, Сінбад та інші.