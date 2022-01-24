Трейлер "Лунного Рыцаря" от Marvel бьет рекорды: более 75 миллионов просмотров за первые сутки
Источник:24 канал
Первый трейлер сериала "Лунный рыцарь" от Marvel Studios для Disney+ вышел 18 января 2022 года. Ролик уже успел установить рекорд по предпочтениям и просмотров среди других проектов Disney+.
Как сообщает The Direct, менее чем за неделю ролик собрал более 1 миллиона лайков, тогда как у первого трейлера сериала "Соколиный глаз" – 915 тысяч лайков. Напомним, что премьера "Лунного Рыцаря" состоится 30 марта 2022 года на стриминге Disney +.
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На момент публикации рейтинг 5-ти самых популярных трейлеров сериалов Marvel выглядит так:
- "Лунный рыцаь" – понад 1,000,000
- "Соколиный глаз" – 915,000
- "ВандаВижн" – 760,000
- "Локи" (второй трейлер) – 723,000
- "Локи" (первый трейлер) – 695,000
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Издание также пишет, что трейлер "Лунного рыцаря" стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Учитывая также неожиданную смерть Гаспара Ульеля, который успел исполнить роль в сериале.
Также, по информации ScreenRant, трейлеру удалось поставить рекорд по количеству просмотров – за первые 24 часа всего видео посмотрели более 75 миллионов человек. Для сравнения, первый трейлер "Локи" за тот же промежуток времени просмотрели только 60 миллионов человек, а – "ВандаВижн" — 52 миллиона.
Что известно о сюжете нового сериала Marvel
- Сериал расскажет историю бывшего морпеха Марка Спектора, страдающего диссоциативным расстройством личности. Находясь в египетской пустыне на грани между жизнью и смертью, он был спасен богом луны Хонсу. Но Боги ничего не делают просто так, поэтому он потребовал, чтобы Марк стал его воплощением на Земле. Главную роль исполнит Оскар Айзек. Кроме него в шоу появятся Мэй Каламави ("Рами") и Итан Хоук ("Тренировочный день"). Последний сыграет Солнечного короля – главного противника Лунного рыцаря.
- Продюсерами выступили глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слейтер.