Трейлер "Лунного Рыцаря" от Marvel бьет рекорды: более 75 миллионов просмотров за первые сутки

Первый трейлер сериала "Лунный рыцарь" от Marvel Studios для Disney+ вышел 18 января 2022 года. Ролик уже успел установить рекорд по предпочтениям и просмотров среди других проектов Disney+.

Как сообщает The Direct, менее чем за неделю ролик собрал более 1 миллиона лайков, тогда как у первого трейлера сериала "Соколиный глаз" – 915 тысяч лайков. Напомним, что премьера "Лунного Рыцаря" состоится 30 марта 2022 года на стриминге Disney +.

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На момент публикации рейтинг 5-ти самых популярных трейлеров сериалов Marvel выглядит так:

"Лунный рыцаь" – понад 1,000,000

"Соколиный глаз" – 915,000

"ВандаВижн" – 760,000

"Локи" (второй трейлер) – 723,000

"Локи" (первый трейлер) – 695,000

"Лунный рыцарь" 2022: смотрите трейлер сериала

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Издание также пишет, что трейлер "Лунного рыцаря" стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Учитывая также неожиданную смерть Гаспара Ульеля, который успел исполнить роль в сериале.

Также, по информации ScreenRant, трейлеру удалось поставить рекорд по количеству просмотров – за первые 24 часа всего видео посмотрели более 75 миллионов человек. Для сравнения, первый трейлер "Локи" за тот же промежуток времени просмотрели только 60 миллионов человек, а – "ВандаВижн" — 52 миллиона.

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