Як повідомляє The Direct, менше, ніж за тиждень ролик зібрав понад 1 мільйон вподобань, тоді як у першого трейлера серіалу "Соколине око" – 915 тисяч лайків. Нагадаємо, що прем'єра "Місячного лицаря" відбудеться 30 березня 2022 року на стримінгу Disney +.

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На момент публікації рейтинг 5-ти найпопулярніших трейлерів серіалів Marvel виглядає так:

"Місячний лицар" – понад 1,000,000

"Соколине око" – 915,000

"ВандаВіжн" – 760,000

"Локі" (другий трейлер) – 723,000

"Локі" (перший трейлер) – 695,000

"Місячний лицар" 2022: дивіться трейлер серіалу

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Видання також пише, що трейлер "Місячного лицаря" став однією із найобговорюваніших тем у соцмережах. Враховуючи також несподівану смерть Гаспара Ульєля, який встиг виконати роль у серіалі.

Також, за інформацією ScreenRant, трейлеру вдалося поставити рекорд за кількістю переглядів – за перші 24 години загалом відео переглянули понад 75 мільйонів людей. Для порівняння, перший трейлер "Локі" за той самий проміжок часу переглянули тільки 60 мільйонів людей, а – "ВандаВіжн" — 52 мільйона.

Що відомо про сюжет нового серіалу Marvel Серіал розповість історію колишнього морпіха Марка Спектора, який страждає на дисоціативний розлад особистості. Перебуваючи у єгипетській пустелі на межі між життям та смертю, він був врятований богом Місяця Хонсу. Але Боги нічого не роблять просто так, тож він зажадав, аби Марк став його втіленням на Землі. Головну роль виконає Оскар Айзек. Крім нього в шоу з'являться Мей Каламаві ("Рамі") та Ітан Гоук ("Тренувальний день"). Останній зіграє Сонячного короля – головного супротивника Місячного лицаря.

Продюсерами виступили голова Marvel Кевін Файгі та Джеремі Слейтер.