Вот каким будет новый "Гарри Поттер": HBO показал большой трейлер сериала

HBO показал новый трейлер сериала "Гарри Поттер", и в нем есть все, за что фанаты любят первую часть: Хогвартс, сортировка шляпой, квиддич, тролль в туалете и, конечно же, мантия-невидимка.

Как сообщает Variety, в трейлере Гарри впервые попадает в школу волшебства, проходит церемонию распределения и вместе с Роном и Гермионой оказывается в Гриффиндоре. Далее начинается знакомство с преподавателями, уроки магии и первые приключения троицы друзей.

"Гарри Поттер": смотреть трейлер

Зрители увидят Дамблдора, Снейпа, Макгонагалл и Хэгрида, а Гарри тем временем попробует свои силы в квиддиче. То есть школьная программа в Хогвартсе, как и раньше, немного интереснее нашей: здесь вместо контрольной работы можно полетать на метле.

Новый трейлер фактически проводит зрителя через ключевые моменты первой книги. Гарри, Рон и Гермиона расследуют тайну философского камня, сталкиваются с горным троллем в туалете, играют в опасные волшебные шахматы и испытывают мантию-невидимку.

Также в кадре появляется Зеркало Яцрес, которое показывает самое заветное желание человека. Так что HBO, похоже, решил не экономить на ностальгии.

Кто сыграет новых Гарри, Рона и Гермиону

Гарри Поттера сыграет Доминик МакЛафлин. Его лучших друзей, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, воплотят Аластер Стаут и Арабелла Стентон соответственно. Для молодых актеров сериал станет большим стартом в карьере.

В актерском составе взрослых персонажей также немало известных имен. Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир – профессора Макгонагл, Паапа Эссиеду – Снейпа, а Ник Фрост – Хагрида.

Сериал будет состоять из семи сезонов

HBO планирует экранизировать все семь книг Джоан Роулинг в формате семи сезонов. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и будет посвящен событиям "Философского камня". Премьера запланирована на Рождество.

Причем HBO уже успело продлить сериал на второй сезон. В нем будет экранизирована вторая книга – "Гарри Поттер и тайная комната".

Новый трейлер уже успел взбудоражить фанатов, но это далеко не все, что известно о грядущей премьере. Ранее мы писали, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону и кого HBO пригласил на роли преподавателей Хогвартса.