Трейлер сериала "Кольца власти" установил новый рекорд: более 250 миллионов просмотров за сутки

В рамках Суперкубка стриминг Amazon показал долгожданный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". За первые сутки его просмотрело более 250 пользователей. Это новый рекорд для Суперкубка.

За первые 24 часа трейлер набрал 257 миллионов просмотров, что, по словам Amazon, является самым большим показателем для любого ролика, презентованного во время Суперкубка. Менеджер по маркетингу Amazon Уконва Оджо прокомментировал, что реакция на дебют сериала "Властелин колец: Кольца власти" "была огромной".

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Представляя будущий сериал зрителям, наша цель заключалась в том, чтобы убедиться, что мы находимся в эпицентре поп-культуры, оставаясь при этом верными вселенной Толкина. Было невероятно наблюдать за удивительной реакцией,

– сказал Оджо.

По его словам, Суперкубок всегда считался самой высокой заслугой для фанатов. А ролик высокооплачиваемого фильма такого масштаба заслуживает того, чтобы он дебютировал во время крупнейшего ежегодного телевизионного и спортивного события.

Смотрите трейлер сериала: видео

О чем рассказывается в сериале "Властелин колец: Кольца власти"

История в новом проекте будет разворачиваться за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец". Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Маккей. Режиссером первых двух эпизодов станет Хуан Антонио Байона.

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Известно, что Amazon уже запланировал пять сезонов этого сериала. В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов.

Главные роли в сериале сыграют:

Ленни Генри ("Гарри Поттер и узник Азкабана"),

Роберт Арамайо ("Игра престолов"),

Назанин Бонъяди ("Отель Мумбаи: противостояние"),

Морфидд Кларк ("Темные материи", "Дракула") и другие звезды.

В тизере-трейлере можно подробнее рассмотреть главных персонажей, в частности, молодых Эльронда и леди Галадриэль, кроме этого, в видео мы видим уже знакомые и новые удивительные локации.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите тизер-трейлер к сериалу