За перші 24 години трейлер набрав 257 мільйонів переглядів, що, за словами Amazon, є найбільшим показником для будь-якого ролика, який презентували під час Суперкубка. Менеджер з маркетингу Amazon Уконва Оджо прокоментував, що реакція на дебют серіалу "Володар перснів: Персні влади" "була величезною".
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Представляючи майбутній серіал глядачам, наша мета полягала в тому, щоб переконатися, що ми перебуваємо в епіцентрі попкультури, залишаючись при цьому вірними всесвіту Толкіна. Було неймовірно спостерігати за дивовижною реакцією,
– сказав Оджо.
За його словами, Суперкубок завжди вважався найвищою заслугою для фанатів. А ролик високооплачуваного фільму такого масштабу заслуговує на те, щоб його дебютували під час найбільшої щорічної телевізійної та спортивної події.
Дивіться трейлер серіалу: відео
Про що йдеться у серіалі "Володар перснів: Персні влади"
Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Маккей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона.
Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу. У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів.
Головні ролі у серіалі зіграють:
- Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"),
- Роберт Арамайо ("Гра престолів"),
- Назанін Бон'яді ("Готель Мумбаї: протистояння"),
- Морфідд Кларк ("Темні матерії", "Дракула") та інші зірки.
У тизері-трейлері можна детальніше розглянути головних персонажів, зокрема молодих Ельронда та леді Ґаладріель, крім цього, у відео ми бачимо вже знайомі та нові дивовижні локації.
"Володар перснів: Персні влади": дивіться тизер-трейлер до серіалу