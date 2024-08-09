Тогда семья Таргариенов еще правила Железным Троном. Поэтому, зрители спинофа узнают приключения "маловероятных героев" в Вестеросе. Именно об этом стало известно из трейлера.

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В семисекундном ролике можно увидеть сера Дункана Высокого в исполнении Питера Клеффи и его юного оруженосца Эгга, которого сыграл Декстер Сол Анселл.

За столетие до событий "Игры престолов" два маловероятных героя бродили по Вестеросу... молодой, наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий и его маленький оруженосец Эгг,

– отметили в официальном синопсисе.

Тизер-трейлер спинофа "Игры престолов": смотрите видео онлайн

Для справки! Спиноф – это производное, которое создается на основе уже существующего оригинального продукта, обычно фильма, сериала, книги или видеоигры.

Премьера нового сериала запланирована на 2025 год, всего в нем будет шесть эпизодов. В то же время точную дату выхода "Рыцаря Семи Королевств" пока не объявляют.

Известно, что первый сезон адаптирует повесть "Межевой рыцарь", после чего планируется экранизация других произведений из цикла "Данк и Эгг".