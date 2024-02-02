Фанаты разгадали тайну третьего сезона "Бриджертонов": создатели кино подтвердили догадки

Загадочная Леди Уислдаун приготовила сюрприз для всех поклонников "Бриджертонов". Объявлена дата премьеры третьего сезона, который расскажет о любви Пенелопы Фетерингтон и Колина Бриджертона.

Премьера ленты будет происходить в 2 этапа. Узнайте, когда стоит ожидать новый сезон любимой истории и смотрите новый трейлер "Бриджертонов".

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Фанаты разгадали тайну новой истории

Изменение образа Пенелопы подсказывает об интересной будущей истории. В соответствующем эпизоде она появилась в зеленом платье, отличном от обычного желтого. Этот детальный образ воспроизводит смешение двух семей – Пенелопы и палитры цветов Бриджертонов.

Художница по костюмам Софи Канале подтвердила теорию поклонников сериала.

Я знаю это очень давно. На самом деле я забыла, что никто другой не знал об этом до вчерашнего вечера. Это также полезно как инструмент, чтобы знать, куда движутся ваши персонажи,

– объяснила Софи.

Премьера третьего сезона "Бриджертонов": дата выхода

Netflix объявил, что премьера любимого сериала состоится в двух этапах: первую часть можно будет смотреть уже 16 мая, а вторую – 13 июня.

Уважаемый читатель, ты думал, что меня заставили замолчать, но ты подумал неправильно,

– интригует нас леди Уислдаун.

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3 сезон расскажет о любви Пенелопы и Колина

Третий сезон отличается от серии книг, поскольку акцентирован на Колине и Пенелопе, а не на истории любви Бенедикта Дриджертона, как в произведениях писательницы Джулии Куинн.

Есть восемь братьев и сестер Бриджертон, поэтому мы планируем следить за романтическими историями каждого из них. Мы не обязательно идем последовательно, но мы собираемся увидеть каждого,

– рассказывал ранее исполнительный продюсер.

Сначала Пенелопа предстанет перед трудностями после того, как ее разоблачила ее лучшая подруга Элоиза, но она находит новый путь. И, похоже, эта дорога таки приведет ее к личному счастью.

"Она как женщина на миссии. Готова пойти, готова выйти на брачный рынок по-новому. Она хочет совершенно нового вида, и она его получает", – описали историю сценаристы сериала.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала