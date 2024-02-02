Прем'єра стрічки буде відбуватись у 2 етапи. Дізнайтесь, коли варто очікувати новий сезон улюбленої історії та дивіться новий трейлер "Бріджертонів".

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Фанати розгадали таємницю нової історії

Зміна образу Пенелопи підказує про цікаву майбутню історію. У відповідному епізоді вона з'явилася у зеленій сукні, відмінній від звичайної жовтої. Цей детальний образ відтворює змішання двох сімей – Пенелопи та палітри кольорів Бріджертонів.

Художниця по костюмах Софі Канале підтвердила теорію прихильників серіалу.

Я знаю це дуже давно. Насправді я забула, що ніхто інший не знав про це до вчорашнього вечора. Це також корисно як інструмент, щоб знати, куди рухаються ваші персонажі,

– пояснила Софі.

Прем'єра третього сезону "Бріджертонів": дата виходу

Netflix оголосив, що прем'єра улюбленого серіалу відбудеться у двох етапах: першу частину можна буде переглядати вже 16 травня, а другу – 13 червня.

Шановний читачу, ти думав, що мене змусили замовкнути, але ти подумав неправильно,

– інтригує нас леді Віслдаун.

"Бріджертони": дивіться онлайн уривок розмови головних героїв 3 сезону

3 сезон розповість про кохання Пенелопи та Коліна

Третій сезон відрізняється від серії книг, оскільки акцентований на Коліні та Пенелопі, а не на історії кохання Бенедикта Дріджертона, як у творах письменниці Джулії Квінн.

Є вісім братів і сестер Бріджертон, тому ми плануємо стежити за романтичними історіями кожного з них. Ми не обов'язково йдемо послідовно, але ми збираємося побачити кожного,

– розповідав раніше виконавчий продюсер.

Спочатку Пенелопа постане перед труднощами після того, як її викрила її найкраща подруга Елоїза, але вона знаходить новий шлях. І, схоже, ця дорога таки приведе її до особистого щастя.

"Вона як жінка на місії. Готова піти, готова вийти на шлюбний ринок по-новому. Вона хоче абсолютно нового вигляду, і вона його отримує", – описали історію сценаристи серіалу.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу