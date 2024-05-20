Любимые "Бриджертоны" продолжают покорять сердца зрителей: описание серий 3 сезона

16 мая все любители эстетики прошлой эпохи отложили все свои планы на потом, ведь на стриминговой платформе Netflix вышел 3 сезон сериала "Бриджертоны". Это история, которая уже несколько лет подряд покоряет сердца зрителей своими невероятными сюжетами и историями настоящей любви.

Новый сезон не стал исключением. На популярном сервисе Rotten Tomatoes критики и зрители поставили свои оценки продолжению. 32 критики оценили продолжение драмы на 94 балла из 100, а фанаты сериала – на 85 из 100. В материале Кино 24 читайте описание серий первой части 3 сезона.

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Описание серий первой части 3 сезона "Бриджертонов"

На стриминговой платформе Netflix вышло 4 серии третьего сезона сериала "Бриджертоны". Кстати, недавно стало известно, что 3 и 4 эпизоды снимала украинский оператор. В новом выпуске события будут сконцентрированы вокруг Пенелопы Фезерингтон, которая мечтает найти настоящую любовь.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

В 3 сезоне Пенелопа Фезерингтон решила наконец выйти из тени своей матери и сестер, рассчитывая найти мужчину и вступить в брак. Точно в этот момент из путешествия возвращается Колин Бриджертон, давний друг ее детства. Он пытается помочь ей обрести популярность среди кандидатов на руку и сердце, но в процессе их общения Колин начинает понимать, что испытывает к Пенелопе не только дружбу, но и особые чувства.

Пенелопа меняется не только внутренне, но и внешне. Девушка наконец заменяет свое желтое платье со странными узорами на монотонные цвета и привлекательные прически.

Кроме истории Пенелопы и Колина мы можем наблюдать за дебютантами нового сезона. В это время на брачном рынке появляется Франческа Бриджертон.

В этом году самая молодая из сестер делает свой дебют как желанная невеста. Однако она смотрит на поиск любимого с другого ракурса. Несмотря на то, что ей предлагают абсолютно выгодную партию, Франческа, кажется, влюбляется в совершенно другого парня.

Когда премьера второй части 3 сезона "Бриджертонов"

16 мая Netflix выпустил первую половину сезона, которая состоит из четырех серий. Остальные четыре эпизода станут доступными после 13 июня.

Тогда поклонники сериала о Бриджертонах смогут узнать, станут ли Колин и Пенелопа парой, а также какой будет судьба Франчески и ее кавалеров.