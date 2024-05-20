Новий сезон не став виключенням. На популярному сервісі Rotten Tomatoes критики та глядачі поставили свої оцінки продовженню. 32 критики оцінили продовження драми на 94 бали зі 100, а фанати серіалу – на 85 зі 100. У матеріалі Кіно 24 читайте опис серій першої частини 3 сезону.

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Опис серій першої частини 3 сезону "Бріджертонів"

На стримінговій платформі Netflix вийшло 4 серії третього сезону серіалу "Бріджертони". До речі, нещодавно стало відомо, що 3 та 4 епізоди знімала українська операторка. В новому випуску події будуть сконцентровані навколо Пенелопи Фезерінгтон, яка мріє знайти справжнє кохання.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

У 3 сезоні Пенелопа Фезерінгтон вирішила нарешті вийти з тіні своєї матері та сестер, розраховуючи знайти чоловіка і вступити в шлюб. Точно в цей момент з подорожі повертається Колін Бріджертон, давній друг її дитинства. Він намагається допомогти їй здобути популярність серед кандидатів на руку та серце, але в процесі їхнього спілкування Колін починає розуміти, що відчуває до Пенелопи не тільки дружбу, але й особливі почуття.

Пенелопа змінюється не лише внутрішньо, а і зовні. Дівчина нарешті замінює свою жовту сукню із дивними візерунками на монотонні кольори та привабливі зачіски.

Окрім історії Пенелопи та Коліна ми маємо змогу спостерігати за дебютантами нового сезону. У цей час на шлюбному ринку з'являється Франческа Бріджертон.

Цього року наймолодша з сестер робить свій дебют як бажана наречена. Проте вона дивиться на пошук коханого з іншого ракурсу. Попри те, що їй пропонують абсолютно вигідну партію, Франческа, здається, закохується у зовсім іншого хлопця.

Коли прем'єра другої частини 3 сезону "Бріджертонів"

16 травня Netflix випустив першу половину сезону, яка складається з чотирьох серій. Решта чотири епізоди стануть доступними після 13 червня.

Тоді шанувальники серіалу про Бріджертонів зможуть дізнатися, чи стануть Колін та Пенелопа парою, а також якою буде доля Франчески та її кавалерів.