Третья неделя "Киновернисажа под открытым небом": кинохиты, ленты о Киеве и звезды кино

Началась третья неделя "Киновернисажа под открытым небом", где мы увидим фильмы с участием звезд шоу-бизнеса, документальные ленты о выдающихся женщинах и первую в этом году подборку короткого метра на проекте.

Пресс-служба кинофестиваля UP UA STUDIO презентует расписание новой недели на "Киновернисаже под открытым небом"! Уикенд, как всегда, посвящает фильмам для массового зрителя.

К теме В Киеве во второй раз состоится "Киновернисаж под открытым небом": программа летнего кинотеатра

Расписание на уикенд 10 – 11 июля

Суббота: фильм "Шляхетні волоцюги", который расскажет нам, кто такие батяры и перенесет во Львов 1939 года;

фильм "Шляхетні волоцюги", который расскажет нам, кто такие батяры и перенесет во Львов 1939 года; Воскресенье: "Зустріч однокласників" с Валерием Харчишиным, актером, музыкантом, солистом группы "Друга ріка".

В день документального кино покажем картины о выдающихся украинских женщинах. Новая лента режиссера Надежды Парфан "Жінки, що грають в ігри" рассказывает о победительницах премии Women in Arts 2021. Это:

писательница София Андрухович;

культурная журналистка Вера Балдинюк;

дирижер Оксана Лынив;

театральный режиссер Тамара Трунова;

художница Алина Клейтман;

культурный менеджер Юлия Федив;

кинорежиссер Ирина Цилык.

Продюсером ленты является Илья Гладштейн.

"Жінки, що грають в ігри": смотрите тизер фильма



Картина Алины Горловой "Явних проявів немає" рассказывает о ветеране Оксане Якубовой, которая борется с ПТСР и паническими атаками, и пытается адаптироваться к мирной жизни, вернувшись с войны на Донбассе.

"Явних проявів немає": смотрите трейлер



В программе недели – еще одна документальная лента – "Цимбаліст Петро" Елизаветы Смит. Показ будет посвящен памяти композитора, музыканта, героя Революции Достоинства Петра Сказкива, который внезапно умер от болезни в феврале этого года.

"Цимбаліст Петро": смотрите фильм



Завершит неделю первая на нынешнем "Киновернисаже под открытым небом" подборка лучших украинских короткометражных фильмов, которые были представлены и побеждали на КМКФ "Молодость", фестивале "Корона Карпат", Bobritsa Film Festival и др.

Расписание третьей недели "Киновернисажа под открытым небом"

Начало. Вход на все показы бесплатный.

9 июля – "Готель Едельвейс", реж. Юрий Рудый, 2019 год;

10 июля – "Шляхетні волоцюги", реж. Александр Березань, 2018 год;

11 июля – "Зустріч однокласників", реж. Валентин Шпаков, 2019 год;

12 июля – документальные фильмы о выдающихся украинских женщинах:

"Жінки, що грають в ігри", реж. Надежда Парфан, 2021 год;

"Явних проявів немає", реж. Алина Горлова, 2018 год.



"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO

13 июля – "Цимбаліст Петро", реж. Елизавета Смит, 2017 год;

14 июля – "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке", реж. Михаил Костров, 2019 год (перенесен из-за непогоды с 7 июля);

15 июля – день короткометражного кино, фильмы-участники международных кинофестивалей:

"20-11-7.mp4", реж. Алина Панасенко, 2021 год ("Скіфський олень" лучший фильм Национального конкурса 50-го КМКФ "Молодость");

"Паперушка", реж. Лилия Остапович, 2020 год (специальное отличие 50-го КМКФ "Молодость");

"Обійми мене", реж. Катя Царик, 2020 год (участник 50-го КМКФ "Молодость");

"Ой!", реж. Ольга Золотарева, 2020 год (лучший короткометражный фильм фестивалей "Корона Карпат 2021" и Bobritsa Film Festival 2021, специальная награда на фестивале Cine-Maniacs Filmfest в Германии, участник фестивалей в Италии, Болгарии, Румынии и др).



"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO

По замыслу организаторов, каждый день недели посвящается определенной тематике:

понедельник объявлен днем документальных лент;

объявлен днем документальных лент; вторник – исторических и ретроспективных фильмов;

– исторических и ретроспективных фильмов; среда уже традиционно является днем детского кино;

уже традиционно является днем детского кино; четверг будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам;

будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам; в дни уикенда зрителей ждет массовое и приключенческое кино.

Летний кинотеатр украинского кино в парке им. Шевченко будет работать с 25 июня по 25 августа.



"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO