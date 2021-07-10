Третья неделя "Киновернисажа под открытым небом": кинохиты, ленты о Киеве и звезды кино
Источник:24 канал
Началась третья неделя "Киновернисажа под открытым небом", где мы увидим фильмы с участием звезд шоу-бизнеса, документальные ленты о выдающихся женщинах и первую в этом году подборку короткого метра на проекте.
Пресс-служба кинофестиваля UP UA STUDIO презентует расписание новой недели на "Киновернисаже под открытым небом"! Уикенд, как всегда, посвящает фильмам для массового зрителя.
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Расписание на уикенд 10 – 11 июля
- Суббота: фильм "Шляхетні волоцюги", который расскажет нам, кто такие батяры и перенесет во Львов 1939 года;
- Воскресенье: "Зустріч однокласників" с Валерием Харчишиным, актером, музыкантом, солистом группы "Друга ріка".
В день документального кино покажем картины о выдающихся украинских женщинах. Новая лента режиссера Надежды Парфан "Жінки, що грають в ігри" рассказывает о победительницах премии Women in Arts 2021. Это:
- писательница София Андрухович;
- культурная журналистка Вера Балдинюк;
- дирижер Оксана Лынив;
- театральный режиссер Тамара Трунова;
- художница Алина Клейтман;
- культурный менеджер Юлия Федив;
- кинорежиссер Ирина Цилык.
Продюсером ленты является Илья Гладштейн.
"Жінки, що грають в ігри": смотрите тизер фильма
Картина Алины Горловой "Явних проявів немає" рассказывает о ветеране Оксане Якубовой, которая борется с ПТСР и паническими атаками, и пытается адаптироваться к мирной жизни, вернувшись с войны на Донбассе.
"Явних проявів немає": смотрите трейлер
В программе недели – еще одна документальная лента – "Цимбаліст Петро" Елизаветы Смит. Показ будет посвящен памяти композитора, музыканта, героя Революции Достоинства Петра Сказкива, который внезапно умер от болезни в феврале этого года.
"Цимбаліст Петро": смотрите фильм
Начало в 21:30. Вход на все показы бесплатный.
Завершит неделю первая на нынешнем "Киновернисаже под открытым небом" подборка лучших украинских короткометражных фильмов, которые были представлены и побеждали на КМКФ "Молодость", фестивале "Корона Карпат", Bobritsa Film Festival и др.
Расписание третьей недели "Киновернисажа под открытым небом"
9 июля – "Готель Едельвейс", реж. Юрий Рудый, 2019 год;
10 июля – "Шляхетні волоцюги", реж. Александр Березань, 2018 год;
11 июля – "Зустріч однокласників", реж. Валентин Шпаков, 2019 год;
12 июля – документальные фильмы о выдающихся украинских женщинах:
- "Жінки, що грають в ігри", реж. Надежда Парфан, 2021 год;
- "Явних проявів немає", реж. Алина Горлова, 2018 год.
"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO
13 июля – "Цимбаліст Петро", реж. Елизавета Смит, 2017 год;
14 июля – "Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке", реж. Михаил Костров, 2019 год (перенесен из-за непогоды с 7 июля);
15 июля – день короткометражного кино, фильмы-участники международных кинофестивалей:
- "20-11-7.mp4", реж. Алина Панасенко, 2021 год ("Скіфський олень" лучший фильм Национального конкурса 50-го КМКФ "Молодость");
- "Паперушка", реж. Лилия Остапович, 2020 год (специальное отличие 50-го КМКФ "Молодость");
- "Обійми мене", реж. Катя Царик, 2020 год (участник 50-го КМКФ "Молодость");
- "Ой!", реж. Ольга Золотарева, 2020 год (лучший короткометражный фильм фестивалей "Корона Карпат 2021" и Bobritsa Film Festival 2021, специальная награда на фестивале Cine-Maniacs Filmfest в Германии, участник фестивалей в Италии, Болгарии, Румынии и др).
"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO
По замыслу организаторов, каждый день недели посвящается определенной тематике:
- понедельник объявлен днем документальных лент;
- вторник – исторических и ретроспективных фильмов;
- среда уже традиционно является днем детского кино;
- четверг будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам;
- в дни уикенда зрителей ждет массовое и приключенческое кино.
Летний кинотеатр украинского кино в парке им. Шевченко будет работать с 25 июня по 25 августа.
"Киновернисаж под открытым небом" / Фото UP UA STUDIO