Мероприятие во второй раз будет проходить при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и нацелено на продвижение и популяризацию украинского кинематографа. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных норм. Об этом сообщает Украинская кинокомпания UP UA STUDIO.
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Программа летнего кинотеатра "Киновернисаж под открытым небом" 2021
В программе – лучшие украинские фильмы последних лет, которые уже были в прокате и благодаря проекту будут иметь возможность снова встретиться со зрителем:
- по понедельникам организаторы планируют показывать документальное кино;
- во вторник – историческое и украинское поэтическое кино.
- среда уже по традиции станет днем детского и подросткового кино.
- четверг посвятим артхаусным фильмам и фильмам на экологические темы.
Конечно же, будет немало фильмов для всей семьи и фильмов, рассчитанных на массового зрителя.
Мы были счастливы, когда получили в прошлом году такую огласку, благодарных зрителей и ежедневные аншлаги на первом "Киновернисаже под открытым небом". Поэтому в этом году мы сразу решили, что хотим делать проект второй раз и искренне благодарны Госкино Украины за поддержку инициативы,
– отметила продюсер проекта и основательница UP UA STUDIO Полина Герман.
Откроют второй "Киновернисаж под открытым небом" приключенческой картиной Романа Перфильева "Бесславные крепостные". В ленте молодой Тарас Шевченко предстанет не в привычном каждому украинцу образе Кобзаря – великого украинского поэта, – а как молодой парень, который учится размахивать катаной, стрелять из пистоля и вести себя, как настоящий герой. Роль молодого Тараса исполнил Роман Луцкий.
Постер к фильму "Бесславные крепостные" / Фото UP UA STUDIO
По сюжету на дворе 1844 год. Спасаясь от преследования императора Японии, на территорию Украины попадает самурай. Случайно он знакомится с молодым Тарасом, которого решает обучить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа.
Интересно "Бесславные крепостные": каким предстанет Тарас Шевченко в новой киноленте
Фильм "Бесславные крепостные" на открытии представят:
- режиссер Роман Перфильев;
- актер Сергей Стрельников;
- продюсер Дмитрий Минзянов;
- оператор Дмитрий Недря;
- художница по костюмам Наталья Степанеева.
27 и 28 июня будем иметь специальные показы ко Дню Конституции. Ведь в этом году основной закон страны празднует 25-летие.
27 июня в программе известный копродукционный фильм Агнешки Холланд "Цена правды". Картина основана на реальных событиях – путешествии британского журналиста Гарета Джонса в украинские земели во времена Голодомора, который стал первым, кто написал в зарубежной прессе о трагедии украинского народа.
Кадр из фильма "Цена правды" / Фото UP UA STUDIO
28 июня состоится специальный показ фильма Валентина Васяновича "Атлантида" с участием членов съемочной группы. Это один из самых известных украинских фильмов последних лет. События картины разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс вернули в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.
"Атлантида" 2019: смотрите трейлер
Кадр из фильма "Атлантида" / Фото UP UA STUDIO
Полная программа первой недели летнего кинотеатра "Киновернисаж под открытым небом" 2021
- 25 июня – "Бесславные крепостные" Романа Перфильева, 2020;
- 26 июня – "Крепость Хаджибей" Константина Коновалова, 2020;
- 27 июня – "Цена правды" Агнешка Голланда, 2019;
Важно Почему фильм "Цена правды" не только о прошлом, но и о настоящем
- 28 июня – "Атлантида" Валентина Васяновича, 2019;
- 29 июня – "Человек с табуретом" Ярослава Попова, 2019;
- 30 июня – "Только чудо" Елены Каретник, 2019;
- 1 июля – "Врата" Владимира Тихого, 2017.
Начало всех сеансов в 21:00. Вход свободный.