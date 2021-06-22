Мероприятие во второй раз будет проходить при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и нацелено на продвижение и популяризацию украинского кинематографа. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных норм. Об этом сообщает Украинская кинокомпания UP UA STUDIO.

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Программа летнего кинотеатра "Киновернисаж под открытым небом" 2021

В программе – лучшие украинские фильмы последних лет, которые уже были в прокате и благодаря проекту будут иметь возможность снова встретиться со зрителем:

по понедельникам организаторы планируют показывать документальное кино ;

организаторы планируют показывать ; во вторник – историческое и украинское поэтическое кино .

– . среда уже по традиции станет днем детского и подросткового кино .

уже по традиции станет днем . четверг посвятим артхаусным фильмам и фильмам на экологические темы.

Конечно же, будет немало фильмов для всей семьи и фильмов, рассчитанных на массового зрителя.

Мы были счастливы, когда получили в прошлом году такую огласку, благодарных зрителей и ежедневные аншлаги на первом "Киновернисаже под открытым небом". Поэтому в этом году мы сразу решили, что хотим делать проект второй раз и искренне благодарны Госкино Украины за поддержку инициативы,

– отметила продюсер проекта и основательница UP UA STUDIO Полина Герман.

Откроют второй "Киновернисаж под открытым небом" приключенческой картиной Романа Перфильева "Бесславные крепостные". В ленте молодой Тарас Шевченко предстанет не в привычном каждому украинцу образе Кобзаря – великого украинского поэта, – а как молодой парень, который учится размахивать катаной, стрелять из пистоля и вести себя, как настоящий герой. Роль молодого Тараса исполнил Роман Луцкий.



Постер к фильму "Бесславные крепостные" / Фото UP UA STUDIO

По сюжету на дворе 1844 год. Спасаясь от преследования императора Японии, на территорию Украины попадает самурай. Случайно он знакомится с молодым Тарасом, которого решает обучить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа.

Интересно "Бесславные крепостные": каким предстанет Тарас Шевченко в новой киноленте

Фильм "Бесславные крепостные" на открытии представят:

режиссер Роман Перфильев;

актер Сергей Стрельников;

продюсер Дмитрий Минзянов;

оператор Дмитрий Недря;

художница по костюмам Наталья Степанеева.

Показ фильма посвятят памяти продюсера картины Юрия Минзянова, который трагически ушел из жизни в конце 2020 года.

27 и 28 июня будем иметь специальные показы ко Дню Конституции. Ведь в этом году основной закон страны празднует 25-летие.

27 июня в программе известный копродукционный фильм Агнешки Холланд "Цена правды". Картина основана на реальных событиях – путешествии британского журналиста Гарета Джонса в украинские земели во времена Голодомора, который стал первым, кто написал в зарубежной прессе о трагедии украинского народа.



Кадр из фильма "Цена правды" / Фото UP UA STUDIO

28 июня состоится специальный показ фильма Валентина Васяновича "Атлантида" с участием членов съемочной группы. Это один из самых известных украинских фильмов последних лет. События картины разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс вернули в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

"Атлантида" 2019: смотрите трейлер

Лента получила множество наград как в Украине, так и за рубежом. Мировая премьера состоялась в 2019 году в секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, где "Атлантида" получила награду за лучший фильм. Затем были награды и гран-при на фестивалях во Франции, Беларуси, Норвегии и Испании. Картина получила премию за лучший фильм международного конкурса Одесского кинофестиваля, премию кинокритиков "КИНОКОЛО" за лучший фильм и режиссуру, недавно – "Золоту Дзиґу" от Украинской киноакадемии за лучший фильм года.



Кадр из фильма "Атлантида" / Фото UP UA STUDIO

Полная программа первой недели летнего кинотеатра "Киновернисаж под открытым небом" 2021

25 июня – "Бесславные крепостные" Романа Перфильева, 2020;

– "Бесславные крепостные" Романа Перфильева, 2020; 26 июня – "Крепость Хаджибей" Константина Коновалова, 2020;

– "Крепость Хаджибей" Константина Коновалова, 2020; 27 июня – "Цена правды" Агнешка Голланда, 2019;

Важно Почему фильм "Цена правды" не только о прошлом, но и о настоящем

28 июня – "Атлантида" Валентина Васяновича, 2019;

– "Атлантида" Валентина Васяновича, 2019; 29 июня – "Человек с табуретом" Ярослава Попова, 2019;

– "Человек с табуретом" Ярослава Попова, 2019; 30 июня – "Только чудо" Елены Каретник, 2019;

– "Только чудо" Елены Каретник, 2019; 1 июля – "Врата" Владимира Тихого, 2017.

Начало всех сеансов в 21:00. Вход свободный.