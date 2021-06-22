Захід вдруге відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кінематографа. Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм. Про це повідомляє українська кінокомпанія UP UA STUDIO.

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Програма літнього кінотеатру "Кіновернісаж просто неба" 2021

У програмі – найкращі українські фільми останніх років, які вже були в прокаті і завдяки проєкту матимуть можливість знову зустрітися з глядачем:

щопонеділка організатори планують показувати документальне кіно ;

організатори планують показувати ; у вівторок — історичне та українське поетичне кіно .

— . середа вже за традицією стане днем дитячого та підліткового кіно .

вже за традицією стане днем . четвер присвятимо артхаусним фільмам і фільмам на екологічні теми.

Звісно ж, буде чимало фільмів для всієї родини та фільмів, що розраховані на масового глядача.

Ми були щасливі, коли отримали минулого року такий розголос, вдячних глядачів і щоденні аншлаги на першому "Кіновернісажі просто неба". Тож цього року ми одразу вирішили, що хочемо робити проєкт вдруге і щиро вдячні Держкіно України за підтримку ініціативи,

– зазначила продюсерка проєкту та засновниця UP UA STUDIO Поліна Герман.

Відкриють другий "Кіновернісаж просто неба" пригодницькою картиною Романа Перфільєва "Безславні кріпаки". У стрічці молодий Тарас Шевченко постане не у звичному кожному українцеві образі Кобзаря – великого українського поета, – а як молодий парубок, що вчиться розмахувати катаною, стріляти з пістоля та поводитись, як справжній герой. Роль молодого Тараса виконав Роман Луцький.



Постер до фільму "Безславні кріпаки" / Фото UP UA STUDIO

За сюжетом на дворі 1844 рік. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай. Випадково він знайомиться з молодим Тарасом, якого вирішує навчити прийомів традиційних японських бойових мистецтв. Разом герої починають боротися за свободу українського народу.

Цікаво "Безславні кріпаки": яким постане Тарас Шевченко у новій кінострічці

Фільм "Безславні кріпаки" на відкритті представлять:

режисер Роман Перфільєв;

актор Сергій Стрельников;

продюсер Дмитро Минзянов;

оператор Дмитро Недря;

художниця по костюмах Наталя Степанєєва.

Показ фільму присвятять пам’яті продюсера картини Юрія Мінзянова, який трагічно пішов із життя наприкінці 2020 року.

27 та 28 червня матимемо спеціальні покази до Дня Конституції. Адже цьогоріч основний закон країни святкує 25-річчя.

27 червня у програмі відомий копродукційний фільм Агнешки Голланд "Ціна правди". Картина заснована на реальних подіях – подорожі британського журналіста Гарета Джонса до українських земель у часи Голодомору, який став першим, хто написав у закордонній пресі про трагедію українського народу.



Кадр з фільму "Ціна правди" / Фото UP UA STUDIO

28 червня відбудеться спеціальний показ фільму Валентина Васяновича "Атлантида" за участі членів знімальної групи. Це один із найвідоміших українських фільмів останніх років. Події картини розгортаються 2025 року, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернули до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

"Атлантида" 2019: дивіться трейлер

Стрічка отримала безліч нагород як в Україні, так і за кордоном. Світова прем’єра відбулась 2019 року в секції "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, де "Атлантида" отримала нагороду за найкращий фільм. Потім були нагороди та гран-прі на фестивалях у Франції, Білорусі, Норвегії та Іспанії. Картина отримала премію за найкращий фільм міжнародного конкурсу Одеського кінофестивалю, премію кінокритиків "КІНОКОЛО" за найкращий фільм та режисуру, нещодавно – "Золоту Дзиґу" від Української кіноакадемії за найкращий фільм року.



Кадр з фільму "Атлантида" / Фото UP UA STUDIO

Повна програма першого тижня літнього кінотеатру "Кіновернісаж просто неба" 2021

25 червня – "Безславні кріпаки" Романа Перфільєва, 2020;

– "Безславні кріпаки" Романа Перфільєва, 2020; 26 червня – "Фортеця Хаджибей" Костянтина Коновалова, 2020;

– "Фортеця Хаджибей" Костянтина Коновалова, 2020; 27 червня – "Ціна правди" Агнешка Голланда, 2019;

Важливо Чому фільм "Ціна правди" не лише про минуле, а й про сьогодення

28 червня – "Атлантида" Валентина Васяновича, 2019;

– "Атлантида" Валентина Васяновича, 2019; 29 червня – "Людина з табуретом" Ярослава Попова, 2019;

– "Людина з табуретом" Ярослава Попова, 2019; 30 червня – "Тільки диво" Олени Каретник, 2019;

– "Тільки диво" Олени Каретник, 2019; 1 липня – "Брама" Володимира Тихого, 2017.

Початок всіх сеансів о 21:00. Вхід вільний.