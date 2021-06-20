Новий проєкт називається "Різниця у віці". Українському глядачеві пропонують ліричну комедія, яка розповість глядачам історію двох сестер, які змушені через життєві обставини "помінятися" віком, щоб здійснити свою мрію.
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Дата прем'єри серіалу поки що не повідомляється.
Хто з українських акторів взяв участь в серіалі
Головні ролі в сералі виконали:
- Євгеній Кошовий,
- Станіслав Боклан,
- Олексій Нагрудний,
- Ніна Ніжерадзе,
- Дарина Єгоркіна,
- Ольга Атанасова,
- Лілія Ребрик.
Це яскрава історія з дуже ритмічним і динамічним сюжетом. Наші героїні на своєму шляху будуть проходити безліч складних та цікавих випробувань: часто дуже життєвих, а іноді зовсім, здавалося б, нереалістичних. Кожна з них буде йти до своєї мрії і свій шанс вони отримають саме завдяки різниці у віці. І авантюра, яку вони затіяли, буде сприяти особистісному перевтіленню, змінам життєвих переконань та упереджень, саморозвитку героїнь,
– розповідає автор проекту та режисер-постановник картини Олексій Кірющенко.
У коментарях користувачі соціальної мережі позитивно відреагували на новий проект і вже чекають на день прем'єри.
"Клас", "Коли?", "Давно пора", "А як же без Євгена, він тепер головний всюди і в 95 кварталі", – пишуть в коментарях допису в Instagram.