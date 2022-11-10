Смешной и провокационный – почему стоит посмотреть фильм "Треугольник печали"

Драматическая комедия "Треугольник печали" выйдет на большие экраны украинских кинотеатров 8 декабря. Почему мы советуем пойти на фильм в кино – читайте дальше.

Фильм "Треугольник печали" стал победителем Канн и является номинантом на Европейский киноприз. Он завоевал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в этом году — вторую подряд для режиссера Рубена Эстлунда (первую он получил в 2017 за фильм "Квадрат"). Пресс-служба ленты сообщила 24 каналу, что таким образом шведский кинематографист стал одним из девяти режиссеров, дважды получивших главную награду Канн за всю историю фестиваля.

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В чем особенность картины "Треугольник печали"

Сюжет разворачивается вокруг пары супермоделей, отправляющихся в путешествие на люксовой яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Это роскошное и "инстаграмное" путешествие оборачивается настоящей катастрофой.

Одну из ключевых в фильме ролей – харизматичного капитана – исполняет трехкратный номинант на премию Оскар Вуди Гаррельсон, известный из лент "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", "Народ против Ларри Флинта" и сериала "Настоящий детектив".

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Как оценили фильм мировые медиа

Издание Time Out назвало фильм "идеальной комедией для нашего времени", Variety – "к ужасу смешным", а The Wall Street Journal – "одним из самых ярких и провокационных фильмов года". Рейтинг картины на платформе IMDb составляет 7,9.

Когда премьера в кинотеатрах Украины

Украинская премьера состоялась на Киевской неделе критики – "Треугольник печали" стал фильмом-открытием фестиваля. В широкий украинский кинопрокат картина выйдет 8 декабря.

Кадры из комедии "Треугольник печали" 18+ / Фото пресс-службы