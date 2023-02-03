Недавно на ютуб-канале "УкрЮтюбПроект" состоялась премьера нового формата "Ютюберы", в котором украинские ютюб-блоггеры делятся своим опытом с начинающими блоггерами. "Одной Правой", "Маша Себова", "Узол и Манько" и "Хащи" поделились мнениями о путешествиях во время войны.

Основная идея проекта – это развитие украиноязычного ютуба в разных областях и направлениях, а также вытеснение российских видео из трендов и рекомендаций путем создания большого количества качественного украинского контента.

Читайте также Самые ожидаемые сериалы февраля 2023 года, которые стоит посмотреть

Время ли путешествия во время войны: мнения известных украинских тревел-блоггеров

В первом выпуске, посвященном путешествиям, приняли участие тревел-блоггеры Узол и Манько, Одной Правой, Маша Себова и Хащи. 24 Канал спросил у участников первого выпуска, считают ли они, что путешествия и развлекательный тревел-контент сейчас актуальны.

Владимир Кохан, канал "Хащи"

Вопрос о путешествиях во время войны очень сложен, ведь путешествия у нас всегда ассоциируются с развлечениями, то есть это что-то не столь важное, но мне сразу пришла цитата одного французского лауреата Нобелевской премии, он в свое время сказал: "Один день жизни, проведенный в путешествиях, по опыту нам стоит больше 10 лет проведенных на одном месте". То есть, когда человек путешествует, он получает настолько много опыта и открывается для мира, что колоссально меняется он сам, его мировоззрение и вся жизнь.

Это, конечно, не самый главный аспект, но он неотделим. К примеру, если выбросить из своего дома кресла и стулья, мы проживем без них? Да, конечно, но в определенной степени это повлияет на качество жизни, она не будет полноценной. Я никогда не был поклонником beauty-путешествий, которые показывают какую там у них классную жизнь. Лично мне тяжело на это смотреть.

"Хащи": смотрите видео о Николаевской области

Владислав Хильченко, канал "Одной правой"

Мне кажется, что сейчас в украинском ютубе любой жанр актуален, но тревел – это более неоднозначный вопрос. Внутренний, по интересным местам Украины, который помогает местному бизнесу, в частности, гостиничному, несет практическую пользу. А что-то связанное с заграницей, судя по просмотрам и комментариям, что я получаю у себя, это действительно интересно людям не только развлечения ради.

Я в последнее время стараюсь добавлять больше социальной стороны для того, чтобы это было не просто какое-то туристическое обозрение о кафешках и смотровых площадках, что мне самому уже, честно говоря, не очень интересно. Даю больше информации о наших живущих там, демонстрирую, что мы можем у той или иной страны перенять сейчас и в будущем, и наоборот, чем можем гордиться или что, возможно, у себя недооцениваем.

"Одним правом": смотрите видео о Драгобрате

Макс Узол, канал "Узол и Манько"

Если до войны тревел был инструкцией к использованию, готовым маршрутом для желающих увидеть другие регионы, то сейчас он выполняет другие, даже более важные функции. Во-первых, лучше знакомит украинцев с Украиной. Показывает наши природные, архитектурные богатства, красоту нашей страны, как раз то, за что мы боремся. А больше знаем об Украине – тем больше ценим и бережем ее. Во-вторых, тревел, показывая местные музеи, выставки, кафе, производства, гостиницы, помогает поддерживать их и, как следствие, развивает экономику. В Украине сейчас около 7 миллионов внутренних переселенцев. Они попали в города/регионы, в которых чаще всего даже не были раньше и мало что о них знают. Видео помогают переселенцам освоиться и узнать свой район лучше.

Подобный контент помогает психологически перезагрузиться. Люди, глядя его, путешествуют хотя бы онлайн и строят планы посетить эти места, что тоже оказывает положительное влияние на моральное состояние. Знаю точно, потому что многие подписчики писали об этом в комментариях. Также многие иностранцы начали интересоваться Украиной, и тревел-контент помогает им составить впечатление о нашей стране, познакомить их с ней.

"Узол и Манько": смотрите видео о Каменец-Подольском.

Интересно Самые ожидаемые сериалы февраля 2023 года, которые стоит посмотреть

Маша Себова

В последнее время я постоянно об этом думаю, и пришла к выводу, что чаще этот вопрос возникает даже не до путешествий, а до того, как и что мы делаем в них. То есть какой-то внутренний предел допустимого. С одной стороны, отдых все равно нужен всем даже сейчас. Таким форматом перезагрузки чаще всего есть путешествия. Я не считаю, что это плохо или неправильно. Другой момент: как ты это делаешь и как это делает? Одно дело, когда вы едете с семьей условно во Львов или Карпаты, арендуете домик, отдыхаете, ходите в горы, имеется в виду тихий спокойный отдых.

Мне кажется, это те путешествия, которые вообще никогда ни у кого не вызывают вопросов, более того, таким образом мы еще и помогаем экономике Украины и местному бизнесу. Другое дело, когда какие-то люди делают себе справки, что они вроде бы волонтеры, едут на какие-нибудь Мальдивы или в Канны, развлекаются там и постятся все это в соцсетях. Конечно, такой тревел – это за пределом нормальности и адекватности. Мне кажется, есть какая-то внутренняя грань, которую нужно осознавать. Я считаю, что путешествия сейчас – это нормально, если ты ведешь себя адекватно и не нарушаешь закон.

"Маса Себова": смотрите видео о зимних Карпатах

Поэтому можно заключить, что путешествия всегда актуальны, если ты путешествуешь сознательно. Первый выпуск проекта "Ютюберы" уже на канале "УкрЮтюбПроект".

"Хащи", "Маша Себова", "Узол и Манько", "Одной Правой" о работе в ютубе, а также советы блоггеру-новичку: смотрите видео