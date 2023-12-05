Подведем итоги: три лучших фильма 2023 года по рейтингу IMDb

2023 год был богат новыми лентами, которых очень ожидали поклонники. Однако некоторые ожидания не оправдали себя, но совсем неожиданные фильмы стали фаворитами для людей и заняли первые места в рейтинге.

Узнайте, какие три фильма заняли первые места в рейтинге IMDb и о чем повествуют культовые фильмы.

Советуем С азартом к приключениям: 4 фильма о тех, кто не боится рисковать

Три фильма, ставших лидерами по рейтингу IMDb 2023 года

Третье место: "Годзилла: минус 1"

Рейтинг IMDb: 8.5

"Годзилла: минус 1" добивается большого успеха в кинотеатрах США и уже завоевал сердца американских зрителей. Фильм получил рейтинг 8,5 на IMDb. Критики признают его визуальным чудом, снятым за скромный бюджет в 15 миллионов долларов.

Сюжет разворачивается в японской провинции Кайдзю в конце 1940-х годов. Годзилла нападает на истощенную и разрушенную Японию после Второй мировой войны.

"Годзилла: минус 1": смотрите онлайн трейлер фильма

Второе место: "Оппенгеймер"

Рейтинг IMDb: 8.5

Эпический рассказ о создании атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером представлен одним из ведущих режиссеров нашего времени – Кристофером Ноланом. Это третий самый кассовый фильм 2023 года, собравший 952 миллиона долларов в прокате.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Первое место: "Человек-паук: Сквозь вселенную"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рейтинг IMDb: 8.7

Майлз Моралес вернулся в новом этапе увлекательных анимационных приключений! В этот раз подростка из Нью-Йорка ждет непредсказуемое путешествие через Вселенную, где он объединит усилия с Гвен Стейси и новой командой "Пауков", чтобы противостоять самому мощному преступнику, которого они когда-либо встречали.

Фильм собрал 690,5 миллионов долларов в прокате, став шестым кассовым фильмом года.

"Человек-паук: Сквозь вселенную": смотрите онлайн трейлер фильма