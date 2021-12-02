Декабрь только начался, но праздничное настроение уже намекает на запах мандарин, попкорна и уютных пледов. Редакция Кино 24 предлагает три новых рождественских фильма на Netflix, чтобы поддержать вашу магическую атмосферу дома.

Кроме оригинальных романтических комедий стриминг подготовил для нас прекрасную семейную и детскую историю о создании Рождества, которая не оставит равнодушными даже взрослых!

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Три новых рождественских фильма на Netflix для праздничного настроения

1. Неуловимый аромат любви / Love Hard

Новая романтическая комедия расскажет нам историю женщины, которая решилась найти любовь с помощью сайта онлайн-знакомств. Поэтому впереди ее ждет поездка к семье своего виртуального возлюбленного на Рождество. Однако, по приезду она обнаруживает, что очень ошиблась в своем выборе, ведь Джош на самом деле далеко не тот, за кого себя выдавал. Но, как и многие другие рождественские истории, в фильме не обойдется без веры в чудо. Джош обращается за помощью к озадаченной героине Нине Добрев, а настоящее рождественское приключение только начинается!

"Неуловимый аромат любви" 2021: смотрите трейлер фильма

2. Мальчик по имени Рождество / A Boy Called Christmas

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В канун празднования Рождества маленькие Андреа, Моппет и Патрик остаются с тетей Рут. К сожалению, у детей недавно умерла мать, а отец был вынужден уехать по срочным делам на работу. Перед тетей стоит нешуточная задача – развлечь подавленных малышей. Поэтому Рут рассказывает волшебную историю появления празднования Рождества и о том, как много-много лет назад жил мальчик по имени Николас, нашедший надежду и светлый праздник, который мы сегодня называем – Рождеством. Единственным условием для праздника является свет – который может увидеть лишь тот, кто очень-очень верит!

"Мальчик по имени Рождество" 2021: смотрите трейлер фильма

3. Замок к Рождеству / A Castle for Christmas (18+)

Романтическая комедия для всей семьи расскажет нам историю американской писательницы Софи Браун, которая переживая провал своей новой новеллы, решила сбежать из Нью-Йорка в Шотландию. Она запланировала посетить старинный замок, который описал еще ее дед. На Софи ждет знакомство с местными жителями и таинственным хозяином замка, герцогом по имени Майлс. Разные по характеру и темпераменту главные герои сразу же не понравятся друг другу, но как говорят от ненависти до любви один шаг...

"Замок к Рождеству" 2021: смотрите трейлер фильма