Окрім оригінальних романтичних комедій стримінг підготував для нас чудову сімейну та дитячу історію про створення Різдва, яка не залишить байдужими навіть дорослих!

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Три нові різдвяні фільми на Netflix для святкового настрою

1. Аромат кохання / Love Hard

Нова романтична комедія, яка розповість нам про історію жінки, яка наважилась знайти кохання з допомогою сайту онлайн-знайомств. Тож попереду на неї чекає поїздка до родини свого віртуального коханого на Різдво. Однак, по приїзду вона виявляє, що дуже помилилась у своєму виборі, адже Джош насправді далеко не той, за кого себе видавав. Але, як і багато інших різдвяних історій, у фільмі не обійдеться без віри в чудо. Джош звертається за допомогою до спантеличеної героїні Ніни Добрев, а справжня різдвяна пригода тільки починається!

"Аромат кохання" 2021: дивіться трейлер фільму

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2. Хлопчик на ім'я Різдво / A Boy Called Christmas

Напередодні святкування Різдва маленькі Андреа, Моппет та Патрік залишаються з тіткою Рут. На жаль, у дітей нещодавно померла мати, а батько був змушений поїхати у термінових справах на роботу. Перед тіткою стоїть неабияке завдання – розважити пригнічених малюків. Тож Рут розповідає чарівну історію появи святкування Різдва і про те, як багато-багато років тому жив хлопчик на ім'я НІколас, який знайшов надію та світле свято, яке ми сьогодні називаємо – Різдвом. Єдиною умовою для свята є світло – яке може побачити лише той, хто дуже-дуже вірить!

"Хлопчик на ім'я Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму

3. Замок на Різдво / A Castle for Christmas (18 +)

Романтична комедія для усієї родини розповість нам про історію американської письменниці Софі Браун, яка переживаючи провал своєї нової новели, вирішила втекти з Нью-Йорка до Шотландії. Вона запланувала відвідати старовинний замок, який описав ще її дід. На Софі чекає знайомство з місцевими жителями та таємничим господарем замку, герцогом на ім’я Майлс. Різні за характером та темпераментом головні герої одразу ж не сподобаються один одному, але як кажуть від ненависті до любові один крок...

"Замок на Різдво" 2021: дивіться трейлер фільму