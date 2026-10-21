24 Канал собрал 5 фантастических фильмов на вечер о людях с необычными способностями. В них предсказывают будущее, проникают в чужие воспоминания и изменяют реальность. И, конечно же, есть те, кто хочет использовать эти таланты в своих интересах.

"Пятое измерение", 2009

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

IMDb: 6,1

В мире существуют люди, способные читать мысли, видеть будущее и перемещать предметы силой Ума. И, конечно же, правительственные организации уже придумали, как использовать их вместо обычного оружия. Ник Гант, обладающий телекинезом, скрывается в Гонконге от таинственной организации. Однажды он знакомится с девушкой Кэсси, способной предвидеть будущее. Вместе они пытаются сорвать планы опасных преследователей.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил лишь 23% положительных рецензий. Обозреватели отмечают стильную картинку и зрелищность, но критикуют запутанный сюжет. Так что порой даже способность видеть будущее не помогла бы разобраться в сценарии.



"Пятое измерение": смотреть трейлер

"Дар", 2000

Жанр: мистический триллер, детектив, драма.

IMDb: 6,7

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Энни Уилсон, которую сыграла Кейт Бланшетт, обладает даром ясновидения. Она помогает людям разобраться с проблемами, используя карты и собственные видения. Однако все меняется, когда в маленьком городке бесследно исчезает молодая женщина. Энни начинает видеть жуткие картины, которые могут помочь раскрыть преступление. Проблема лишь в том, что далеко не все местные жители заинтересованы в правде.

Что говорят критики: легендарный кинокритик Роджер Эберт поставил фильму 3 из 4 звезд, похвалив напряженный сюжет, режиссуру Сэма Рэйми и убедительную игру Кейт Бланшетт. По его мнению, именно хорошо прописанные персонажи делают картину особенно интересной.



"Дар": смотреть трейлер

"Экстрасенс 2: Лабиринты ума", 2013

Жанр: психологический триллер, детектив, фантастика.

IMDb: 6,4/

Детектив Джон Вашингтон обладает необычной способностью – проникать в воспоминания других людей. После личной трагедии он возвращается к работе и получает задание исследовать сознание загадочной 16-летней Анны. Девушка кажется жертвой психологической травмы, но что глубже Джон погружается в ее воспоминания, тем больше сомневается, кому на самом деле можно доверять.

Что говорят критики: обозревательница RogerEbert.com Сьюзан Влощина оценила триллер на 2 из 4 звезд. Она отметила интересную задумку и игру Таиссы Фармиги, однако раскритиковала перегруженный деталями сюжет и отсутствие по-настоящему неожиданных поворотов.



"Экстрасенс 2: Лабиринты ума": смотреть трейлер

"Пророк", 2007

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

IMDb: 6,2

Крис Джонсон в исполнении Николаса Кейджа может видеть будущее на две минуты вперед. Казалось бы, идеальный талант для казино, свиданий и избегания неудобных разговоров. Однако его способностями заинтересовалось ФБР. Агенты хотят использовать Криса, чтобы предотвратить масштабный теракт. Сам мужчина не особо стремится становиться героем, но от судьбы сбежать гораздо сложнее, чем от правоохранителей.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 28% положительных рецензий. Критики считают, что интересная фантастическая идея пострадала из-за сюжетных пробелов и недостаточно убедительных персонажей. В то же время динамичные сцены и необычная концепция делают фильм неплохим вариантом для вечернего просмотра.



"Пророк": смотреть трейлер

"Гипнотик", 2023

Жанр: фантастика, детектив, триллер.

IMDb: 5,5

Детектив Денни Рурк, которого сыграл Бен Аффлек, пытается найти пропавшую дочь. В ходе расследования он сталкивается с загадочным мужчиной, способным контролировать сознание других людей. Впоследствии Денни понимает, что реальность вокруг него вовсе не такая, какой кажется. А отличить правду от искусно созданной иллюзии становится все сложнее.

Что говорят критики: фильм получил 32% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватель The Observer Марк Кермод раскритиковал надуманность сюжета, а другие рецензенты обратили внимание на слабые спецэффекты и недостаточную напряженность. В то же время зрители оценили картину более благосклонно – на 62%.

"Гипнотик": смотреть трейлер

Если вам не хватает напряжения в реальной жизни, у нас для вас есть подборка увлекательныхтриллеров на вечер.