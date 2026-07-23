Если вам кажется, что вы уже видели все после "Семерки", "Молчания ягнят" или "Основного инстинкта", вот психологические триллеры, которые 24 Канал собрал в подборку и которые, возможно, незаслуженно ускользнули от вашего внимания.

"Рука, качающая колыбель" (1992)



Фильм "Рука, качающая колыбель" (1992) / Фото imdb



Если после этого фильма вы начнете внимательнее присматриваться к няне своего ребенка – мы ни на что не намекаем.

На первый взгляд, новая няня кажется подарком судьбы: заботливая, воспитанная и обожающая детей. Но очень скоро становится ясно, что в дом пригласили не помощницу, а женщину, которая живет лишь одной целью – местью. Напряженный триллер с блестящей Ребеккой Де Морней, после которого доверять незнакомцам становится немного сложнее.

"Игра" (1997)



Фильм "Игра" (1997) / Фото imdb



Дэвид Финчер еще не снял "Бойцовский клуб", но уже мастерски ломал зрителям мозг.

Герой Майкла Дугласа получает странный подарок от брата – участие в загадочной игре, которая якобы изменит его жизнь. И она действительно меняет. Вопрос лишь в том, где заканчивается игра, а где начинается реальность. Один из тех фильмов, после финала которых хочется сразу нажать "Посмотреть еще раз".

"Девятые врата" (1999)



Фильм "Девятые врата" (1999) / Фото imdb



Джонни Депп, старинные книги и Роман Полански. Уже звучит как рецепт странной истории.

Главный герой охотится за редким изданием XVII века, которое, по легенде, способно открыть дверь... не в библиотеку. Чем глубже он погружается в расследование, тем больше возникает вопросов и тем меньше шансов вернуться к обычной жизни.

"Имитатор" (1995)



Фильм "Имитатор" (1995) / Фото imdb



Серийный убийца решает, что копировать чужие преступления – это тоже творчество.

Чтобы поймать опасного маньяка, полиция обращается к психологу, специализирующейся на серийных убийцах. Проблема лишь в том, что она сама пережила нападение и давно не выходит из дома из-за агорафобии. А еще очень быстро понимает: это дело касается ее гораздо больше, чем хотелось бы.

"Долорес Клейборн" (1995)

Фильм "Долорес Клейборн" (1995) / Фото imdb

Если видите в титрах имена Стивена Кинга и Кэти Бейтс, готовьтесь к тому, что все будет гораздо сложнее, чем кажется.

Это не просто история об убийстве. Это психологический детектив о семейных травмах, вине, молчании и воспоминаниях, которые рано или поздно настигают каждого. Атмосферное, глубокое и очень недооцененное кино.

А еще вам стоит посмотреть эти фильмы 2000-х, которые заслуживают внимания.