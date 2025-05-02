Истории, которые пробирают до мурашек: 3 новейших триллера, которые можно посмотреть на Netflix

Если вы не являетесь поклонником мелодрам и комедий, вам точно придутся по вкусу триллеры. Мы собрали для вас список самых новых напряженных киноисторий, которые можно посмотреть на Netflix.

Ленты, связанные с боями, криминалом и реальными историями точно смогут покорить ваши сердца. В материале Кино 24 смотрите нашу новую подборку триллеров и выбирайте своего фаворита.

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"Контрудар"

Фильм сочетает в себе элементы боевика и триллера.

По сюжету, после неудачной операции по спасению заложников появляется новая угроза, и капитан Герреро вместе со своим элитным подразделением попадает в тщательно спланированную ловушку преступной группировки.

"Контрудар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Откровение"

В центре сюжета – пастор, руководствующийся верой в Божественное откровение, и детектив, измученный собственными видениями. Вместе они берутся за расследование исчезновения человека, но чем глубже погружаются в дело, то больше сталкиваются с собственными внутренними демонами.

Это напряженный криминально-детективный триллер, держащий зрителя в постоянном напряжении.

"Откровение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Заложник в магазине Apple"

Вооруженный мужчина врывается в один из магазинов Apple и захватывает в заложники ничем не повинных посетителей. То, что было обычным торговым пространством, мгновенно превращается в эпицентр трагедии, где каждая жизнь оказывается под угрозой и полностью зависит от действий злоумышленника.

"Заложник в магазине Apple": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, по ссылке можно прочитать подробное описание сюжета фильма "Заложник в магазине Apple", который основан на реальных событиях.