От них стынет кровь в жилах: 3 психологических триллера, снятых на основе реальных событий

Если вы поклонник психологических триллеров, снятых на основе реальных событий, то вы настоящий смельчак. Ведь эти ленты способен пересмотреть только человек, который обожает ощущение, когда во время просмотра стынет кровь в жилах.

Триллеры сами по себе являются жуткими фильмами, однако когда они еще и основаны на реальных событиях, это делает их особенно мощными и оказывает сильное влияние на зрителя. В материале 24 Канала мы собрали подборку таких лент, которые смогут захватить вас во время просмотра и не отпустить до самого финала.

Какие психологические триллеры, сняты на основе реальных событий?

"Зодиак"

Одним из самых популярных фильмов, снятых на основе реальных событий, является американская лента "Зодиак" 2007 года. Это история об одном из самых загадочных и жутких преступлений ХХ века. Речь идет о серийном убийце, который терроризировал Калифорнию в 1960–70-х годах.

"Зодиак": смотрите онлайн трейлер фильма

Он не только наводил ужас на жителей штата, но и смеялся над правоохранителями, которые пытались распутать это дело.

"Поймай меня, если сможешь"

Еще один true crime-фильм, который стоит увидеть каждому, – это "Поймай меня, если сможешь". В анонсе к ленте указано: "Это правдивая история о реальном преступнике". Фильм вышел в 2002 году и снят на основе жизни настоящего мошенника, по имени Фрэнк Абигнейл-младший.

"Поймай меня, если сможешь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тихая Нава"

Один из самых новых украинских сериалов под названием "Тихая Нава" также относится к жанру триллера и является первым детективным сериалом в стиле true crime. Ранее мы подробнее рассказывали о реальной истории, на которой базируется сериал "Тихая Нава". Поэтому советуем прочитать материал по ссылке.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета – несправедливость и равнодушие правоохранительных органов, которые замалчивали и фальсифицировали события, тогда как жертвы жили с психологической травмой до конца своей жизни.