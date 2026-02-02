Від них холоне кров в жилах: 3 психологічні трилери, зняті на основі реальних подій
- Фільм "Зодіак" розповідає про серійного вбивцю, який тероризував Каліфорнію у 1960–70-х роках, заснований на реальних подіях.
- Фільм "Спіймай мене, якщо зможеш" розповідає про справжнього шахрая Френка Абігнейла-молодшого, заснований на його житті.
- Український серіал "Тиха Нава" заснований на реальній історії про серійного маніяка і показує несправедливість та байдужість правоохоронних органів.
Якщо ви прихильник психологічних трилерів, знятих на основі реальних подій, то ви справжній сміливець. Адже ці стрічки здатна переглянути лише людина, яка обожнює відчуття, коли під час перегляду холоне кров у жилах.
Трилери самі по собі є моторошними фільмами, однак коли вони ще й засновані на реальних подіях, це робить їх особливо потужними та справляє сильний вплив на глядача. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку таких стрічок, які зможуть захопити вас під час перегляду й не відпустити до самого фіналу.
Рекомендуємо Де зараз легендарна українська акторка Ада Роговцева, яка зіграла у фільмі "Ну мам"
Які психологічні трилери, зняті на основі реальних подій?
"Зодіак"
Одним із найпопулярніших фільмів, знятих на основі реальних подій, є американська стрічка "Зодіак" 2007 року. Це історія про один із найбільш загадкових і моторошних злочинів ХХ століття. Йдеться про серійного вбивцю, який тероризував Каліфорнію у 1960–70-х роках.
"Зодіак": дивіться онлайн трейлер фільму
Він не лише наводив жах на мешканців штату, а й глузував із правоохоронців, які намагалися розплутати цю справу.
"Спіймай мене, якщо зможеш"
Ще один true crime-фільм, який варто побачити кожному, – це "Піймай мене, якщо зможеш". В анонсі до стрічки зазначено: "Це правдива історія про реального злочинця". Фільм вийшов у 2002 році й знятий на основі життя справжнього шахрая, на ім'я Френк Абігнейл-молодший.
"Спіймай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер фільму
"Тиха Нава"
Один із найновіших українських серіалів під назвою "Тиха Нава" також належить до жанру трилера і є першим детективним серіалом у стилі true crime. Раніше ми детальніше розповідали про реальну історію, на якій базується серіал "Тиха Нава". Тож радимо прочитати матеріал за посиланням.
"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу
У центрі сюжету – несправедливість і байдужість правоохоронних органів, які замовчували та фальсифікували події, тоді як жертви жили з психологічною травмою до кінця свого життя.