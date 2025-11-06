Что посмотреть, если понравился триллер "Она во тьме идет"

Недавно на Netflix состоялась премьера испанского политического триллера "Она во тьме идет". Это история об агенте Гражданской гвардии Амае (Сусана Абайтуа), которая много лет работает под прикрытием в террористической организации ЭТА. Женщина пытается найти многочисленные тайники с оружием на юге Франции.

Редакция 24 Канала расскажет, какие триллеры стоит посмотреть, если понравился фильм "Она во тьме идет". Сохраняйте подборку, если любите ленты с напряженным сюжетами.

Какие триллеры стоит посмотреть?

"Любитель"

Жену Чарльза Геллера, криптографа ЦРУ, убили во время теракта в Лондоне. Руководство не хочет расследовать дело, поэтому мужчина еще больше стремится отомстить. Главный герой не собирается останавливаться, пока не найдет убийц любимой. Главную роль в фильме исполнил американский актер Рами Малек.

"Любитель": смотрите онлайн трейлер фильма

"Арго"

Фильм, снят на основе реальных событий, которые происходили в конце 1970-х годов. Во время Исламской революции в Иране жизнь многих дипломатов оказывается под угрозой, когда захватывают американское посольство. Шестеро сотрудников бегут и спасаются в канадском посольстве, однако им нужен надежный план.

Агент ЦРУ Тони Мендес придумывает абсурдный план, но именно он может спасти дипломатов.

"Арго": смотрите онлайн трейлер фильма

"Операция "Черный кейс""

Главными героями фильма являются супруги агентов Джордж и Кэтрин. Как-то мужчине поручают раскрыть источник утечки информации в разведке. Главной подозреваемой в деле становится его жена.

Роль Джорджа сыграл ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер, а Кэтрин на экране воплотили непревзойденная австралийская актриса Кейт Бланшетт.

"Операция "Черный кейс"": смотрите онлайн трейлер фильма